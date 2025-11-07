Ya hay fecha para el inicio de las obras de mejora del cruce de Forada

El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes la adjudicación a la empresa ISLASFALTO S.L. de las obras de mejora de la seguridad vial en el cruce de Forada, situado en la carretera EI-500, en el punto kilométrico 5+000, por un importe total de 630.289 euros.

Está previsto que las obras comiencen una vez finalizadas las fiestas de Navidad y tengan un plazo de ejecución de cuatro meses. Se trata de la segunda licitación de este proyecto, después de que en diciembre de 2024 quedara desierta. En esta ocasión, se han actualizado los precios, pasando de un presupuesto base de 460.766,29 euros a los 632.039,07 actuales, ha explicado en un comunicado la institución insular.

El vicepresidente primero y conseller de Xarxa Viària, Mariano Juan, ha explicado que con esta actuación se da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Buscastell y Forada, "que llevaban años reclamando mejoras en un punto especialmente peligroso en el que se han producido numerosos accidentes". Juan recuerda que el Consell solicitó a la Dirección General de Tráfico la instalación de un radar en este tramo, pero, al no atender la petición, decidieron "impulsar un proyecto global de mejora de la seguridad vial, ya que se trata de una zona poblada con una escuela y era necesario actuar".

Otra imagen del peligroso cruce. / J.A.Riera

Punto conflictivo

La intersección es un punto conflictivo de tráfico por su proximidad al colegio Buscastell, el bar Can Tixedó y el aparcamiento en el que cada sábado se celebra el mercado de producto local. Mejorar la seguridad del cruce es una petición reiterada de los vecinos debido a su elevada peligrosidad.

El proyecto incluye actuaciones para ordenar los accesos al aparcamiento, mejorar el drenaje, el pavimento y las aceras, además de crear paradas de autobús con apartadero e instalar alumbrado público en puntos estratégicos, especialmente frente al centro escolar. También se prevé la construcción de pasos de peatones y nueva señalización horizontal para reducir la velocidad y aumentar la seguridad de los viandantes.

Juan ha agradecido "el gran trabajo que realiza el departamento de Xarxa Viària para sacar adelante proyectos tan importantes como este, que tienen como objetivo mejorar la seguridad en tramos donde los vecinos o los centros escolares lo reclamaban", y ha recordado otras actuaciones similares, como el itinerario peatonal de Sant Francesc de s’Estany, en Sant Josep, o el de Can Ramon y Can Nadal, en Santa Eulària.