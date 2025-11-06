Vecinos y comerciantes de es Pratet tras la lluvia: "Da asco ver mierda por todos lados"

Como cada vez que llueve en Ibiza, el olor a fecales inunda este jueves las calles del barrio de es Pratet. La tormenta caída a primera hora de la mañana ha alarmado a vecinos y comerciantes de la zona. Tras el chaparrón, calles encharcadas, restos de heces en las aceras y un olor insoportable.

"La parte de atrás de es Pratet es pura mierda", asegura uno de los comerciantes a Diario de Ibiza. "Hay una peste que te cagas. Da asco ver mierda por todos lados", añade.

El olor es tan fuerte que incluso los más pequeños lo notan. Por el carril bici de Pere Francés, un niño sentado en la silla trasera de una bicicleta va gritando a su madre: "¡Mamá, huele mucho a caca!". Repite la frase en bucle y los viandantes, que pasean con pañuelos o la mano tapando boca y nariz lo miran asintiendo.

"Lástima que cuando pasó la Reina este miércoles no pasara esto y la pasearan por aquí. ¡Qué asco!", dice un comerciante. No anda muy desencaminado, esta mañana en cuanto ha dejado de llover, según explican vecinos de la zona, se ha cerrado la calle Carlos III, donde se encuentra el hotel en el que se aloja la Reina Sofía, para limpiarla a fondo.

Este barrio ha sido uno de los más afectados por las danas de este mes de octubre. Las tormentas causaron importantes pérdidas de las que comerciantes y vecinos aún no se han recuperado. Este jueves la tormenta apenas ha durado media hora. Aunque no ha causado daños, quienes viven o trabajan en la zona están cansados de sufrir esta situación cada vez que caen cuatro gotas.