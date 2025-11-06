Elena López, PSOE: "Vicent Marí dilapida 50 millones en promoción: más fiesta, más lujo, más jets y menos turismo familiar"

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell Insular de Ibiza, Elena López Bonet, ha denunciado este lunes el “fracaso absoluto del gobierno de Vicent Marí en materia turística”, tras la participación del Consell en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las principales ferias internacionales del sector.

Según López Bonet, el equipo de gobierno del PP ha vuelto a “destinar miles de euros sin que haya ningún resultado más allá de las fotos y los gastos de representación”. La dirigente socialista ha recordado que Vicent Marí lleva seis años al frente del Consell de Ibiza y que, durante este tiempo, se han invertido más de 50 millones de euros en promoción turística sin resultados positivos para la isla.

“Dicen que promocionan la otra cara de Ibiza, pero la realidad es que el modelo turístico empeora y se orienta cada vez más hacia el turismo de lujo: más jets privados, más fiesta y más descontrol, mientras el turismo familiar, que tanto valor aporta a la isla, retrocede año tras año”, critica la portavoz socialista.

50% menos de estancias familiares

Según datos oficiales citados por el PSOE, el número de alojamientos familiares ha caído más de un 50% en los últimos años, debido a que el precio medio de una semana por persona en la isla supera los 2.500 euros. Además, Ibiza cuenta actualmente con 79 hoteles exclusivos para adultos, lo que “limita activamente la oferta para las familias”, mientras que el precio del alojamiento es un 40% más caro que en Mallorca.

López Bonet recuerda también los datos de Ibiza Preservation, que indican que los jets privados se han convertido en la principal fuente de contaminación por CO₂ en la isla. “Esto demuestra que Ibiza se ha especializado en productos elitistas y excluyentes, olvidando un segmento como el familiar, fundamental para el equilibrio económico del comercio, la restauración y los servicios turísticos tradicionales”, añade.

La portavoz socialista advierte sobre la caída continuada del turismo familiar y el aumento del turismo de corta estancia y ocio nocturno, que considera “mucho menos rentable para el conjunto de la sociedad y que solo beneficia a unos pocos”. Según afirmado, “se ha disparado el turismo de fiesta, incluso con visitantes que no reservan hotel, que solo contratan servicios de piscina o usan locales de consigna con duchas”.

"Las discotecas van a más y los hoteles familiares a menos"

“Con Vicent Marí, las discotecas van a más y los hoteles familiares a menos”, lamenta López Bonet, quien alerta de que esta tendencia afecta negativamente a los municipios y zonas turísticas que antes tenían actividad estable y visitantes de mayor duración, que consumían en el comercio local y en los establecimientos familiares.

Además, la portavoz del PSOE critica que el Consell no dispone de una estrategia turística clara, ni en materia de promoción ni de ordenación, pese a que su grupo lo ha reclamado en repetidas ocasiones. “Seis años después, seguimos sin saber nada del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Ibiza (PIAT)”, recuerda.

Por todo ello, López Bonet exige a Vicent Marí que “deje de gastar millones de euros en acciones de promoción sin resultados” y que redirija esas inversiones hacia las auténticas prioridades de la isla, como el acceso a la vivienda, los servicios sociales, la protección del territorio, la inversión cultural y patrimonial, y un plan estratégico para un turismo realmente de calidad.

“Para ir a Londres y obtener estos resultados, habría sido mejor que no hubieran ido y que hubieran destinado esos recursos a mejorar la vida de la gente de Ibiza. La isla no necesita más promoción fracasada, sino medidas reales que prioricen el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad del territorio”, ha concluido la portavoz socialista.