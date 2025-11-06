La ruta gastronómica de la Reina Sofía en Ibiza
Comidas y cenas frente al mar en Sa Calma y Club Náutico de Ibiza
Durante su visita institucional a Ibiza, donde ha reafirmado su compromiso con los bancos de alimentos y con la lucha contra el alzhéimer, la reina emérita Sofía también ha aprovechado algunos momentos de descanso para disfrutar de la gastronomía local.
Según ha desvelado este jueves 'El tiempo justo', el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco, Doña Sofía ha escogido para sus comidas y cenas algunos de los rincones más emblemáticos de la isla. “Ayer comió en Sa Calma, que prácticamente estás encima del mar. Anoche cenó en el Club Náutico de Ibiza, que también está pegadito". De este último, su chef Pau Barba, ha agradecido la visita a través de sus redes sociales en la publicación de una imagen junto a la emérita. "Y hoy ha elegido un restaurante desde el que se ve Formentera enfrente”, relataban desde el programa.
La emérita se ha reunido con representantes de los bancos de alimentos de Ibiza, en el marco de la campaña 'La Gran Recogida', que comienza este viernes, y para la cual la Fundación Reina Sofía ha anunciado un donativo de 20.000 euros.
Además, Doña Sofía ha participado en el XI Congreso Nacional de Alzhéimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzhéimer, celebrado en el Recinto Ferial de Ibiza, organizados por la Confederación Española de Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa), el Consell de Ibiza, Alzhéimer Iberoamérica (AIB) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- Lluvia y truenos en Ibiza: sigue aquí la tormenta
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza