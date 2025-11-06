La ruta gastronómica de la Reina Sofía en Ibiza

Durante su visita institucional a Ibiza, donde ha reafirmado su compromiso con los bancos de alimentos y con la lucha contra el alzhéimer, la reina emérita Sofía también ha aprovechado algunos momentos de descanso para disfrutar de la gastronomía local.

Según ha desvelado este jueves 'El tiempo justo', el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco, Doña Sofía ha escogido para sus comidas y cenas algunos de los rincones más emblemáticos de la isla. “Ayer comió en Sa Calma, que prácticamente estás encima del mar. Anoche cenó en el Club Náutico de Ibiza, que también está pegadito". De este último, su chef Pau Barba, ha agradecido la visita a través de sus redes sociales en la publicación de una imagen junto a la emérita. "Y hoy ha elegido un restaurante desde el que se ve Formentera enfrente”, relataban desde el programa.

La emérita se ha reunido con representantes de los bancos de alimentos de Ibiza, en el marco de la campaña 'La Gran Recogida', que comienza este viernes, y para la cual la Fundación Reina Sofía ha anunciado un donativo de 20.000 euros.

Además, Doña Sofía ha participado en el XI Congreso Nacional de Alzhéimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzhéimer, celebrado en el Recinto Ferial de Ibiza, organizados por la Confederación Española de Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa), el Consell de Ibiza, Alzhéimer Iberoamérica (AIB) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera.