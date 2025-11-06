La Reina Sofía preside en Ibiza el encuentro que clama por romper las barreras del alzhéimer

Su Majestad la Reina Doña Sofía fue este jueves en Ibiza la gran protagonista de la apertura oficial de la XI edición del Congreso Nacional de Alzheimer Ceafa y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer. Doña Sofía, que es presidenta de honor de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), fue la encargada de inaugurar esta cita internacional organizada por la propia Ceafa, el Consell de Ibiza y Alzheimer Iberoamérica (AIB), junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Eivissa y Formentera (Afaef), como anfitriona.

La Reina Emérita entró al Recinto Ferial de Ibiza, que acoge este encuentro, acompañada por el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez; las presidentas de AIB y de Ceafa, Bertha Dora Quezada y Mariló Almagro; el máximo represantante del Consell de Ibiza, Vicent Marí; y el alcalde de Vila, Rafael Triguero. La primera parada en el recorrido fue para saludar y hacerse una foto de familia con una comitiva de la que formaban parte varios integrantes de Ceafa, entre ellos, la presidenta de Afaef yde la Federación Balear de Alzheimer, Rosa Sánchez; además de varios representantes institucionales.

Los centenares de congresistas reunidos en el salón de actos recibieron de pie y entre aplausos a la Reina Emérita a su paso hacia el escenario para abrir oficialmente las jornadas, que arrancaron el miércoles y concluyen este viernes. Su intervención fue muy breve, para saludar y dar por inaugurado el evento, pero su presencia en este acto dice mucho de su compromiso con la lucha contra una enfermedad que en España afecta a cerca de 1,2 millones de personas.

De Doña Sofía dijo Almagro en su intervención que «es un ejemplo referente en el apoyo a la investigación del alzhéimer», recordando que ese es uno de los propósitos de la fundación que lleva su nombre .

Después de estas palabras de agradecimiento a la Reina Emérita, la presidenta de Ceafa se centró en las motivaciones de esta cita internacional, que lleva por lema ‘Rompiendo fronteras’. «Hemos preparado este congreso como una reivindicación, como un grito para eliminar las barreras que existen todavía en relación con el alzhéimer. Y es que esta condición es global, universal, afecta a todas las personas por igual en todas las partes del mundo», recalcó.

No fue ella, sino el alcalde de Ibiza el que abrió el turno de intervenciones en este acto inaugural. Como Almagro, lo primero que hizo Triguero es agradecerle a la Reina Sofía «su presencia en este importante congreso y su compromiso social constante, especialmente con las personas mayores y con la investigación». También le dio las gracias por la visita del miércoles a Vila para comprobar in situ los daños provocados por la dana ‘Alice’ y la tormenta ‘Ex Gabrielle’ y «por contribuir a visualizar la fuerza de esta ciudad y de esta isla».

Triguero, que no perdió ocasión de recordar que Ibizaes Patrimonio de la Humanidad, habló también en su ponencia de la importancia de «unir la ciencia con la empatía» y «la investigación con la atención» para seguir avanzando en la mejora de la vida de las personas que conviven con el alzhéimer.

Las claves para avanzar

Además, apuntó que para lograr avances en los desafíos que plantea esta enfermedad y otras demencias es prioritario «sumar esfuerzos», que es lo que pretende este espacio de encuentro, formación e intercambio de conocimientos en Ibiza, en el que se dan cita profesionales, familiares, voluntarios y representantes de organizaciones de Europa y Latinoamérica.

«El interés en los trabajos que se presentarán en estas jornadas es conocer los avances obtenidos en la investigación, no solo científica, sino clínica y social, de esta enfermedad», señaló, por su parte, la presidenta de AIB sobre el contenido de este congreso, en el que se hablará, entre otras cosas, de nuevos tratamientos, de atención sociosanitaria, de acción política y del papel del tejido asociativo.

Asimismo, Quezada afirmó que «es un gran reto para la humanidad en general y, sobre todo, para la investigación científica, lograr presentar los elementos que ayuden a entender el proceso del daño al cerebro y ofrecer alternativas a los laboratorios que permitan también descubrir la tan esperada y necesitada fórmula que prevenga o revierta este mal».

«Este congreso es mucho más que una cita científica. Es un espacio único para debatir, contrastar experiencias y ahondar en una finalidad común, mejorar las vida de las personas que conviven con la demencia, así como la de sus cuidadores», subrayó, por su parte, Vicent Marí.

«Nos enorgullece que sea Ibiza el lugar elegido para romper barreras contra el olvido», añadió el presidente del Consell, que también puso el acento en que «entender la demencia no es solo un reto médico, sino también social y emocional, que exige más recursos, apoyo y sensibilidad hacia las familias afectadas». Antes de concluir su intervención, Marí dirigió un agradecimiento especial a Rosa Sánchez y la junta de Afaef.

Tras los discursos, se hicieron con el escenario los sonadors de la Colla de l’Horta, de Jesús, mientras la Reina Sofía se sentaba en primera fila para escuchar la conferencia inaugural, que ofreció la Secretaria General de Investigación, Eva Ortega Paíno.

Al acabar, la Reina Emérita visitó la exposición y los estands de empresas y entidades instalados en la carpa del Recinto Ferial. Allí conoció de primera mano iniciativas como la de la compañía francesa MJ INNOV, que este año lanzó en España Tovertafel, un proyector de juegos interactivos para personas con deterioro cognitivo; o la de Samsung, que tiene una aplicación, ‘The Mind Guardian’, para la detección precoz de la demencia. Doña Sofía departió también con los miembros de la Confederación Andaluza de Alzheimer y las federaciones balear y valenciana . Esta última entidad aprovechó la ocasión para entregarle un reconocimiento por la ayuda prestada por la Fundación Reina Sofía a los afectados por la dana de Valencia.