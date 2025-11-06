Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Pasado Halloween... Ah, no, aún queda algo, un montón de actividades el sábado en Sant Josep coronadas por una nueva edición de Survival Zombie por las calles del pueblo.

Pasado Halloween, decíamos, este fin de semana hay una serie de actividades muy interesantes en las Pitiüses, como el Festival del Humor de Vila, con nombres como Edu Soto o David Domínguez, de jueves a domingo.

En la música, variedad, comenzando por el concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears este jueves con el ibicenco Rafael Adobas como solista; el miso día el de Habana Balear en Can Jordi Blues Station con una formación de lujo; la corta pero intensa gira del bluesman de Chicago Breezy Rodio; o el de Eivissa Clàssica con tango moderno del sábado, entre otros.

Sant Carles está en fiestas y este sábado celebra una de sus citas más esperadas, la carrera espartana Sant Carles Xtrem. Y además hay conferencias, cine, continúa el 'Curs Eivissenc de Cultura', presentaciones de libros, actividaes solidarias, cuentos para los pequeños de la casa... Tradición con la Mostra Folklòrica de Tardor de Sant Antoni y hasta circo, con el espectáculo 'Anónima' del sábado en Santa Eulària.

El flautista Rafael Adobas actúa este jueves con la OSIB en la iglesia de Santa Cruz, en Ibiza. / Sergio G. Cañizares

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE

Festival del Humor de Ibiza

Edu Soto. ‘Más vale solo que ciento volando Revolution’. Un espectáculo lleno de improvisación, comedia musical e interacción con el público. 21 horas en Can Ventosa. Entradas en www.joseboto.com/festival-del-humor-de-ibiza

Educación

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘I si el Chat GPT es tira per un pont, tu també?’, con César Bona, maestro, escritor y conferenciante. En la sala polivalenta del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

Cine

‘En la corriente (Suyoocheon)’. De Hong Sang-soo (Corea del Sur, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

‘Orquestra Simfònica Illes Balears amb Rafael Adobas’. Obras de W.A. Mozart: ‘Las bodas de Fígaro’, obertura; ‘Concert per a flauta núm. 1’ y ‘Simfonia núm. 38 Praga’. Director: Pablo Mielgo. 20.30 horas en la iglesia de Santa Creu, Eivissa. Entrada libre hasta completar aforo.

Habana Balear. Jazz / Latina. Con Carlos Sarduy (trompeta), Norberto Rodríguez (guitarra), Llorenç Barceló (Hammond) y Joan Carles Marí (batería)..Can Jordi Blues Station, 19 horas.

Miguel de Miguel. Flamenco. Restaurante Cas Costas de Sant Jordi, 20 horas.

Sandy Valey. Tributo a Elvis Presley. 22 horas en Café Pereyra. Entrada gratuita.

Ibiza Vinyl Club. Vinyl Voyagers con Hofer66 y Peacharoo. De 19 a 24 horas en Las Dalias Ibiza Café, Sant Carles. Entrada gratuita.

Curs Eivissenc de Cultura

‘Conèixer el territori a través de l’obra de Joan Marí Cardona’. Conferencia a cargo de Josep Antoni Prats Serra, licenciado en Geografía. Presenta: Joana Tur Planells. 19 horas en el Local Social, Club de Persones Majors de Sant Rafel.

Gira pitiusa del bluesma Breezy Rodio este fin de semana / DI

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

Humor

Festival del Humor de Ibiza. David Domínguez. ‘El Raro de los 90’. Un viaje cómico y nostálgico por los años noventa. 21 horas en Can Ventosa. Entradas en www.joseboto.com/festival-del-humor-de-ibiza.

Carmen Alcayde. Espectáculo de comedia 'Carmen Fresca'. 22 horas en Casanova Nitos de Sant Antoni.

Libros

‘Ibiza masificada’. Presentación del libro de Joan Lluís Ferrer a cargo del autor y la editora Neus Escandell. Modera Xescu Prats. Ciclo ‘Xerrades Essencials’. 20 horas en el Club Nàutic Sant Antoni.

‘Una barqueta de moros. La història d’un romanço’, de Antoni Manonelles. Presentación del libro a cargo de Vicent Ferrer Mayans y del autor. 19.30 horas en la Sala de Plenos del Consell de Formentera.

Solidaridad

‘Más es más. Atrévete a presumir’. Evento benéfico organizado por Rotary e-Club Ibiza International con actuaciones de DJ Duo DSM, Ibango Tribe, Roxela & The Gang, Canallas del Guateke, Serena Dance, Linus Roth y Magic Steve. Entradas: 50 € general (del 13 de octubre al 6 de noviembre) y 60 € en taquilla. 21 horas. Teatro Pereyra Ibiza.

Música

Carlos Tur. Canción melódica y ritmos latinos. La Ponderosa, 21.30 horas.

Breezy Rodio. Blues desde Chicago. 22 horas en Sa Panxa, Formentera.

Infantil

‘El Pirata Pedorreta, conte Daniela la Pirata’ A cargo de Hotoquentot. Ciclo ‘Contacontes de Tardor’ de Santa Eulària. 17 horas. Centre Cultural des Puig d’en Valls.

Conferencias

‘Ramon Llull, un illenc universal’. A cargo del investigador Pere Garau, en el marco del Congreso Internacional ‘Ramon Llull: L’Art del pensament’. Entrada libre hasta completar aforo. 19 horas. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Eivissa.

'Qué es el cáncer y qué estamos haciendo desde Baleares para combatirlo’. A cargo de Antonio Serrano, estudiante predoctoral del grupo de Terapia Celular e Ingeniería Tisular (Tercit). 19 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón 17, Ibiza.

Survival Zombie este sábado por las calles de Sant Josep / Toni Escobar

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

Halloween y Tots Sants en Sant Josep

11.30 a 14 horas: Actividades y juegos familiares con Jugueroix, pintacaras, taller de rosarios dulces y otras sorpresas.

Actividades y juegos familiares con Jugueroix, pintacaras, taller de rosarios dulces y otras sorpresas. 12 horas: Ballada popular.

Ballada popular. 13 horas: Vermut musical con el concierto de Igea.

Vermut musical con el concierto de Igea. 14 horas: Comida popular con Frita de porcella. Venta anticipada de tickets en la parroquia de Sant Josep, Can Graó y Can Pep Xica. Beneficios destinados al alumbrado y mantenimiento de la iglesia de Sant Josep.

Comida popular con Frita de porcella. Venta anticipada de tickets en la parroquia de Sant Josep, Can Graó y Can Pep Xica. Beneficios destinados al alumbrado y mantenimiento de la iglesia de Sant Josep. 16 horas: Trencada musical con los DJ D-Ramones.

Trencada musical con los DJ D-Ramones. 17 horas: Check-in Survival Zombie, recogida de acreditaciones e inscripciones.

Check-in Survival Zombie, recogida de acreditaciones e inscripciones. 21 a 3 horas: Survival Zombie. Actividad recomendada a partir de 10 años (los menores de 14 deberán ir acompañados de un adulto). Inscripción previa en www.survivalzombie.es

Fiestas de Sant Carles

10 horas: ' Es contes d’en Piulo III' en Can Andreu des Trull.

Es contes d’en Piulo III' en Can Andreu des Trull. 12 horas: Baile tradicional a cargo de la Colla de Sant Carles.

Baile tradicional a cargo de la Colla de Sant Carles. 15.45 horas: XI Sant Carles Extrem en el aparcamiento de Las Dalias.

XI Sant Carles Extrem en el aparcamiento de Las Dalias. 20 horas: Teatro Entre tradición y esperanza, a cargo de la Agrupación Dramática de Sant Agustí. Centro parroquial.

Festival del Humor de Ibiza

‘8 Apellidos Ibicencos’. Una comedia que retrata con humor y cariño la manera de ser de la sociedad ibicenca. 21 horas en Can Ventosa. Entradas en www.joseboto.com/festival-del-humor-de-ibiza.

Cultura popular

‘Festa de Tardor’ y I ‘Fira de l’Espart’ Muestra de artesanía de esparto, taller infantil de llaveros, lectura dramatizada con Encarna de las Heras (guion de Ramón Mayol) a las 12 horas y concierto acústico de Juanjele a las 13 horas; bar solidario a beneficio de Mans Unides. 11 a 14 horas. Museu Etnogràfic d’Eivissa – Can Ros (Puig de Missa, Santa Eulària).

II Mostra Folklòrica de Tardor. Donativos a beneficio de la Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer (IFCC). Actuaciones de la Asociación Coros y Danzas Cuna del Guadalquivir (Cazorla) y Sa Colla de Portmany (Eivissa). 19.30 horas (después de misa). Auditorio de la iglesia de Sant Antoni.

Circo

‘Anónima’. Espectáculo de Vaivén Circo que rinde homenaje a las personas invisibles a través de la danza. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Entradas en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Música

Eivissa Clàssica. ‘Night Club 1960’. Una inmersión en el tango moderno y sus ecos más contemporáneos. 19 horas en la Sala Capitular. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

Breezy Rodio. Blues desde Chicago. Can Jordi Blues Station a las 13 horas y Rosana’s a las 16.30 horas.

Literatura

‘Tierra de Bes’. Lectura dramatizada con Encarna de las Heras, guion de Ramón Mayol. Lectura escénica. Museo Etnográfico Can Ros, 12 horas.

Arte

‘El present permanent’. Visita guiada a la exposición de Miquel Barceló, dirigida por Elena Ruiz. 11 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Duración aproximada: 1 hora.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. todos los sábados.

Infantil

‘Les aventures del Pirata Pedorreta’. Espectáculo de cuentos a cargo de Hotoquentot. Aforo prioritario para niños y una vez iniciada la función no se podrá acceder a la sala. 12.30 horas. Sala Jordi Juan Riquer, Biblioteca Municipal de Eivissa (Can Ventosa).

‘Sa rateta 2.0’ Espectáculo de teatro infantil. 12 horas. Punto de Lectura, Espai Cultural Sant Ferran, Formentera.

Este sábado se celebra una nueva edición del Sant Carles Xtrem / Toni Escobar

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Sant Carles

7 horas: Trofeo de Pesca desde Embarcaciones Fondeadas. Concentración en la cafetería Es Port. Comida y entrega de trofeos en es Pou des Lleó.

Festival del Humor de Ibiza

Fran Pati y Jesús Arenas. ‘Humor manchego’. Dos referentes del humor castellanomanchego. 20 horas en Can Ventosa. Entradas en www.joseboto.com/festival-del-humor-de-ibiza.

Medio Ambiente

Gincana ambiental de IbizaPreservation. Actividad familiar y no federada en formato de carrera de orientación, con búsqueda de pistas y retos sobre medio ambiente y conservación. Los equipos, formados por 2 o 3 personas (mínimo un adulto), deberán resolver 12 cuestiones medioambientales en el menor tiempo posible. 10 a 12.30 horas. Área recreativa de Cala de Bou.

Música

Breezy Rodio. Blues desde Chicago.13 horas en el Mercadillo de Sant Joan y 21.30 horas jam session en la sala JazzTaBé de Vila..

Solidaridad

Vuelta Solidaria en Moto: Organizada por el Rotary Club de Ibiza y Pitiüs Team a favor de la campaña ‘End Polio Now’. Salida a las 9.30 horas desde el Centro Social de Can Bonet y comida final en el restaurante Cala Llenya. Inscripción: 15 €, con comida 60 €, solo comida 45 €. Donativo íntegro para la campaña contra la polio.

Actividad física

Rutas de Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Cala Tarida. Salida desde el Bar Stop. Dificultad baja. 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

Exposición sobre las chumberas en el Far de ses Coves Blanques / Juan Antonio Riera

EXPOSICIONES

‘Històries de migracions’. Muestra que explora las historias de migrantes. Los centros educativos pueden concertar visitas en educacio@fonspitius.org. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, Plaça d’Espanya, 1. Hasta el 27 de noviembre.

'La chumbera renacida. Arte, cuidado y futuro'. Exposición del colectivo SOS Cochichumbas de mujeres artistas que invita a refñlexionar sobre el fitiro de la chumbera, amenazada por la plaga de cochinilla. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 15 de noviembre.

Li Ramet. 'Invisible threads'. Técnica mixta sobre lienzos. Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 24 de noviembre.

'L'Art de la cuina'. Muestra colectiva de ARTambB. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas (domingos y lunes por la mañana cerrado) en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc. Hasta el 8 de noviembre.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. Inauguración el jueves 30 de octubre a las 19.30 horas. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

‘Marines’. Colección de obras del Ayuntamiento de Santa Eulària con el mar como temática. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la Sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 8 de noviembre.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

Diana Bustamante. Pinturas. Abierta martes y jueves de 17 a 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza y con cita previa. Hasta el 11 de noviembre.

'Ens fan fora'. Instalación fotográfica colectiva sobre la crisis de vivienda en Ibiza. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de diciembre.

August Banegas. 'Sentiments', pinturas. En Sa Nostra Sala. Hasta el 8 de noviembre de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados sólo por las mañanas, de 10.30 a 13.30 horas.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.