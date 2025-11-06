Lluvia y truenos en Ibiza: sigue aquí la tormenta
Hace dos días que la Aemet ya alertó de que este jueves llegaría un frente frío a las islas
Vuelve a llover en las Pitiusas. Esta mañana, los más madrugadores se han encontrado con que el frente frío del que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía alertando desde hace unos días ya estaba aquí. Antes de las siete de la mañana han comenzado a caer las primeras gotas en el sureste de la isla, acompañadas de rayos y truenos.
Vecinos de la calle Pere Francès e Ignasi Wallis aseguran que algunas zonas del barrio están ya anegadas. Los conductores circulan ya con el agua que supera la altura de las ruedas de sus vehículos.
En el aeropuerto, varios vuelos que partían a primera hora de la mañana están ya retrasados y los pasajeros temen que los acaben cancelando. Algunos de estos pasajeros han alertado de las importantes goteras que hay en la terminal de salidas, donde algunos espacios están ya con enormes charcos.
La llegada de este frente frío provocará un descenso de los termómetros y lluvia con tormenta en Ibiza y Formentera, según explicó hace unos días el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas, Miquel Gili.
De hecho, la Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas a partir del jueves de 4 a 12 horas, cuando se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado que pueden ir acompañadas de granizo, indican.
De la misma manera, señalan que este frente llega con fuerza también al mar, donde se prevén olas de hasta tres metros de altura en algunas zonas de las islas.
