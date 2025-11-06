La lluvia pone en alerta a los vecinos de es Pratet

La lluvia que caía a primera hora de este jueves ha alarmado a los vecinos del barrio de es Pratet, en Ibiza, que despertaban mirando por sus ventanas y pensando en una nueva inundación. La Aemet había activado la alerta amarilla por fuertes tormentas y acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado y esto les ha hecho temer lo peor.

Este barrio fue uno de los más afectados por las danas del 30 de septiembre y el 12 de octubre en Ibiza. Vecinos y comerciantes sufrieron numerosas pérdidas de las que aún no se han recuperado. La intensidad de la tormenta caída pasadas las 7 de la mañana ha hecho que el agua corriera por la calle Pere Francés y subiera hasta la altura de los bordillos.

Coches aparcados en el barrio de es Pratet / DI

El parking de es Pratet ha sido nuevamente una de las zonas más afectadas. Además, el agua ha sacado a alguna rata muerta de las alcantarillas y el olor a fecales inundaba el barrio después de acabar el chaparrón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla hasta las 12 de la mañana.