‘La lluvia nunca cae en línea recta’: una antología para recordar a las víctimas de la dana

Pasados pocos días del aniversario de una de las mayores catástrofes naturales sufridas en España, la Cantina de Rufaza, en Valencia, acoge este jueves la presentación del libro ‘La lluvia nunca cae en línea recta’, una antología de relatos y artículos que rinden homenaje a las víctimas de las inundaciones provocadas por la dana en Valencia y cuyos beneficios se destinarán a la librería Bufanúvols, de Catarroja, gravemente afectada por las lluvias. En la presentación intervienen varios de los autores leyendo su texto, y será presentado por Mila Villanueva y Vicente Vercher.

De los 20 artículos presentes en el libro, tan solo tres aparecieron publicados en prensa en su momento. Uno de ellos es el del colaborador de Diario de Ibiza, Andrés Ferrer, historiador y escritor que desde 2019 escribe quincenalmente en este medio en su columna ‘A pie de isla’. Con su artículo ‘Barro’, publicado el 15 de noviembre del año anterior, reflexiona sobre el papel del ‘fang’ en Valencia, tanto para lo positivo como lo negativo. “Ya en la época musulmana uno de los nombres que recibía la ciudad de València era medinat at-turab, que significa ciudad de tierra, refiriéndose a que estaba edificada sobre suelo de aluvión del Turia, del que constan desbordamientos desde la época romana”, explica Ferrer en dicho artículo. De acuerdo con el autor, de los sedimentos arrastrados por estos aluviones se explica la fructífera huerta valenciana.

Los otros dos textos que fueron publicados en prensa fueron los escritos por el poeta Antonio Praena en Las Provincias y la también poeta Bibiana Collado en El País. El resto han sido escritos a propósito de la publicación del libro. La selección de autores se hizo teniendo en cuenta a quienes habían experimentado de alguna manera la tragedia en carne propia y a quienes habían escrito sobre ello en algún medio de comunicación. “Hay una gran calidad entre los autores que escriben en este libro, con poetas de gran renombre”, explica Ferrer en conversación telefónica.

‘La lluvia nunca cae en línea recta’ es una iniciativa de la asociación Concilyarte, una agrupación de poetas, escritores y artistas de diversas disciplinas.