La reticencias de la mayor parte de los hoteleros de Eivissa a abrir puertas durante las próximas fiestas de Semana Santa, que en 2026 comienzan el 29 de marzo y finalizan el 5 de abril. Pocos hoteleros se atreven a activar sus negocios tan pronto porque después, hasta el inicio ‘oficial’ y la apertura de las discotecas de la temporada de verano, «hay un vacío brutal de demanda». El sector hotelero teme que los establecimientos se queden vacíos, aunque desde el Consell creen que pueden convencer a las aerolíneas para que oferten plazas en esas fechas. De hecho, la patronal hotelera ha percibido en la feria de Londres, la World Travel Market, que ya hay turoperadores que se plantean atrasar el cierre de la actividad hasta la segunda quincena de noviembre.

Llama la atención

Que el Gobierno haya tramitado ya el 20% de los expedientes generados por las 3.933 solicitudes presentadas al Consorcio de compensación de seguros como consecuencia de las graves inundaciones provocadas en diferentes puntos de la isla de Eivissa por la dana que descargó el fin de semana del 11 y 12 de octubre. El Ejecutivo adelanta que en un plazo de tres meses, más el 80% de las solicitudes estarán tramitadas.