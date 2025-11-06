Inundaciones en Ibiza: 30 litros por metro cuadrado para desatar el caos en es Pratet... otra vez

Despertar en es Pratet con el ruido de una lluvia ligeramente intensa de fondo encoge el alma. Lo que ha pasado esta mañana de jueves, cuando una tormenta ha vuelto a convertir las calles de esta zona de Ibiza en una pequeña Venecia, se repite desde hace décadas; ningún equipo de gobierno municipal ha sido capaz de solucionar este problema, con independencia de su color político.

El tremendo chaparrón ha obligado a sacar a las calles las mascarillas guardadas desde el covid para superar este familiar hedor a fecales y ha convertido otra vez las aceras en pistas de patinaje. El problema es que el hielo en este caso se ha sustituido por una fina, puñetera y resbaladiza capa de heces y de todo tipo de porquería procedente de las alcantarillas.

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, se ha puesto al frente desde primera hora de un operativo de limpieza que ha movilizado camiones de Aqualia, la contrata de la limpieza, y del propio Consistorio, con decenas de operarios sobre el terreno. Baldeo de aceras y limpieza y desagüe de alcantarillas han centrado estas tareas, que desde Vila esperan que finalicen ya por la tarde.

Operarios de Aqualia inspeccionan una alcantarilla de la calle Carlos V tras las fuertes lluvias. / César Navarro Adame

Grivé, en conversación con Diario de Ibiza en la esquina entre las calles de Pere Francés y Carlos V, indica que el chaparrón ha sido "muy fuerte" y ha caído durante "poco tiempo", lo que ha provocado este desastre, recurrente desde hace décadas. "El problema es que es Pratet es la zona más baja de la ciudad, es la más crítica" durante episodios de fuertes lluvias, "y se nota; es donde hay que actuar".

Pocos minutos después, desde el departamento de prensa del Consistorio dan el dato clave: han caído 30 litros por metro cuadrado en apenas media hora. ¿Suficiente para anegar las calles de materia fecal? El problema es complejo. Y Grivé espera que la nueva contrata de la limpieza, cuya propuesta prevén llevar al pleno municipal para su aprobación "muy pronto", ayude a solucionar o al menos a paliar estos efectos devastadores.

Toda esta zona de Ibiza está prácticamente a nivel del mar y además tiene una red de canalizaciones unitaria. ¿Esto qué significa? Grivé recuerda, porque se ha explicado ya decenas de veces en años anteriores, que las canalizaciones de las aguas de lluvia (pluviales) y residuales (fecales, las que proceden de nuestros retretes, principalmente) no están separadas. Y cuando llueve con intensidad, como son antiguas y de reducida carga, se saturan.

La pregunta es por qué ningún equipo de gobierno municipal ha ejecutado esta separación, para la que ha habido presupuestos millonarios; qué impidió acometer unas obras tan necesarias es un misterio.

En la nueva contrata se prevén 17 millones de euros para todo tipo de obras en la red de alcantarillado, "muchas de ellas" destinadas a separar estas dos redes. Y se espera que se inicien "al día siguiente de adjudicar" la nueva contrata. Esto puede tardar meses porque los trámites son los que son (adjudicación, presentación de alegaciones, retoques en el proyecto...), pero Grivé espera que puedan empezar durante el próximo año.

"Hay que mejorar mucho, mucho, la capacidad de desaguar" del sistema de alcantarillado, insiste Grivé, para al menos "minimizar los efectos" de las inundaciones. "No es lo mismo que hay unos centímetros de agua que un metro", indica. Pero insiste: "Tenemos muchas esperanzas en la nueva contrata".

A todo eso hay que unir el caótico urbanismo de la ciudad, que se desarrolló durante años sin tener en cuenta las escorrentías naturales que conducen la lluvia desde los montes que rodean la ciudad hasta su bahía, el deficiente funcionamiento del tanque de tormentas, el nivel freático a escasos centímetros... La tormenta perfecta, vamos.

Mientras tanto, dos operarios de Aqualia inspeccionan una alcantarilla que se ha atascado en la calle Pere Francés. Un empresario de un supermercado de la zona les explica sus temores: "Llevo muchos años aquí y mi experiencia me induce a pensar que [la canalización] no está conectada a la [red] general". Uno de los trabajadores de la empresa, que analiza el subsuelo con una especie de lanza, parece confirmarlo: "Es posible, no encuentro la salida...". Tantas décadas después...