El «interés y la sensibilidad» de la Reina Sofía con los afectados por las inundaciones en Ibiza

La Reina Doña Sofía visitó el pasado miércoles varias de las zonas del municipio de Ibiza más afectadas por los recientes temporales ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’. Acompañada por el alcalde, Rafael Triguero, su Majestad quiso «conocer de primera mano» los efectos de las intensas lluvias y los trabajos de limpieza y recuperación realizados durante las últimas semanas por los servicios municipales y los equipos de emergencia.

Durante una reunión previa al recorrido, el Consistorio explica que el alcalde mostró a la Reina emérita imágenes de las danas que han afectado al municipio en el último mes y le «explicó las actuaciones emprendidas para devolver la normalidad a las áreas dañadas».

«Posteriormente, ambos visitaron el barrio de es Pratet, la avenida de Santa Eulària, el edificio Brisol, el torrente de sa Llavanera y el polígono Eurocentro, algunos de los puntos más castigados por las lluvias torrenciales», añaden desde el Ayuntamiento.

La Reina emérita Sofía, durante su recorrido por Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

Triguero, «expresó su agradecimiento a Doña Sofía por su interés y sensibilidad hacia las personas afectadas, y por su cercanía con los vecinos que han sufrido las consecuencias de las lluvias».

«Humanidad y empatía»

El alcalde destacó también «la humanidad y empatía» mostradas por la Reina durante la visita, así como su reconocimiento a «todos los profesionales, efectivos de emergencia y voluntarios que han trabajado desde el primer momento para restablecer la normalidad».

En el encuentro, el alcalde le entregó un ejemplar del libro del XXV aniversario de la declaración de Eivissa como Patrimonio Mundial de la Unesco, efeméride celebrada el pasado año.

La Reina emérita escucha al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. / Ayuntamiento de Ibiza

Finalmente, Triguero subrayó «el esfuerzo conjunto de los servicios municipales, la Policía Local, Protección Civil y las brigadas de limpieza, que actuaron con eficacia y compromiso ante una situación meteorológica excepcional».

El alcalde insistió además en la necesidad de que el municipio reciba «cuanto antes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, para activar los mecanismos de ayuda necesarios».

Aunque la visita se celebró el miércoles, no habían trascendido fotos del recorrido de la Reina por estas zonas de Vila.