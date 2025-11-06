Increíble encuentro con un pulpo en Ibiza: "Ha salido a saludarme"

Un residente en Ibiza ha vivido un momento sorprendente mientras observaba un pulpo cerca de la orilla. Según relata, el animal se acercó por iniciativa propia y llegó incluso a tocarle la mano.

"Estaba tan tranquilo mirando al pulpo y, de repente, me ha visto y se ha empezado a mover hacia mí", cuenta el protagonista de la historia, aún asombrado por la experiencia. "Le he puesto la mano y ha venido directo. Ha sido él quien ha elegido tocarme; yo no lo estaba agarrando por ningún lado".

El encuentro terminó con el pulpo alejándose de nuevo al mar, dejando tras de sí una escena tan insólita como emotiva. "Jodidamente increíble -resume-, ha salido así a saludarme".

El protagonista del encuentro, @nashaideviaje en Instagram, ha colgado el vídeo del pulpo en su cuenta, en la que se define así: "Viajeo en furgoneta por la costa del Mediterráneo buceando y recuperando objetos perdidos mediante detector de metales". También es @metalesbajolaarena, un ‘cazatesoros’ moderno.

El usuario de Instagram hace un guiño en su publicación el famoso documental 'Lo que el pulpo me enseñó' (2020), en el que un cineasta forja una amistad inusual con un pulpo que vive en un bosque de algas en Sudáfrica y aprende mientras el animal comparte los misterios de su mundo.