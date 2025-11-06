Ibiza se prepara para un sábado de lluvias intensas: Emergencias activa el aviso amarillo y pide precaución

Ibiza se prepara para un nuevo episodio de lluvias intensas este sábado, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la entrada de una borrasca que afectará a todo el archipiélago balear. Aunque el aviso activado en la isla es amarillo, las precipitaciones podrían ser persistentes y venir acompañadas de rachas de viento y fenómenos costeros.

Tras las fuertes lluvias registradas este jueves por la mañana en todas las Islas Baleares, la previsión indica una tregua temporal durante el resto del jueves y el viernes, antes de que las condiciones meteorológicas empeoren nuevamente el fin de semana.

El Comité Técnico Asesor del Plan METEOBAL se reunió esta mañana para evaluar los efectos del frente que ya ha pasado y coordinar la respuesta ante la nueva borrasca. Desde Emergencias, se informa que la situación se está monitorizando de forma constante y que este viernes por la mañana se celebrará otra reunión para analizar las previsiones y adoptar medidas preventivas.

Incidencias en Eivissa

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado tres incidencias en Ibiza entre las 7:00 y las 12:00 horas de este jueves, ninguna de ellas de gravedad. El motivo más frecuente ha sido la caída de árboles y el desprendimiento de elementos urbanos debido al viento y a la acumulación de agua.

Uno de los incidentes más destacados ha sido el corte temporal de la carretera EI-800, ya reabierta al tráfico tras la intervención de los servicios de emergencia.

Situación en el resto del archipiélago

En Mallorca, se ha activado el aviso naranja por lluvias y viento en la zona de la Serra de Tramuntana, mientras que el resto de la isla permanece en aviso amarillo. En Menorca, también se mantiene el aviso amarillo por lluvia, viento y fenómenos costeros, y en Formentera se ha registrado una incidencia leve.

Durante la mañana de este jueves, la AEMET ha contabilizado 70 incidentes en total en el conjunto de las islas, la mayoría en Mallorca (64), sin consecuencias graves. Se han registrado rachas de viento de hasta 110 km/h en el puerto de Palma y acumulaciones de 20 a 30 litros por metro cuadrado en menos de media hora.