Paso "decisivo" para salvar a la sargantana frente a la amenaza de las serpientes
La iniciativa busca coordinar la cría en cautividad y la creación de refugios seguros para esta especie endémica
El Govern ha puesto en marcha un grupo de trabajo para coordinar la conservación ex situ (fuera de la isla) de la sargantana de Ibiza y Formentera (Podarcis pityusensis), una especie endémica gravemente amenazada por la expansión de serpientes invasoras.
La primera reunión se ha celebrado este jueves en el Parc Insular de Sa Coma, con la participación de administraciones públicas, centros científicos y entidades especializadas. El encuentro ha servido para revisar los resultados del plan piloto de cría en cautividad, debatir los próximos pasos para crear refugios seguros y presentar un análisis de riesgos que guiará las futuras actuaciones.
Coordinación institucional y científica
La directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, ha destacado que “la creación del grupo de trabajo es un paso decisivo para unificar esfuerzos y ofrecer una respuesta sólida y bien estructurada ante una amenaza que afecta a todo el archipiélago pitiuso”.
En la sesión participaron representantes del Govern, del Consell de Ibiza y del Consell de Formentera, junto con entidades de referencia como la Fundació Barcelona Zoo, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf), la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib).
También asistió la Fundació Bioparc como entidad invitada. La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural firmará próximamente un convenio de colaboración con esta fundación para incorporarla al proyecto que hasta ahora se desarrolla junto a la Fundació Barcelona Zoo.
Resultados y próximos pasos
Durante la reunión se presentaron los resultados del programa de cría ex situ, que busca establecer poblaciones de reserva y reforzar las más vulnerables. En mayo se trasladaron 17 ejemplares al Zoo de Barcelona para formar el primer grupo reproductor fuera de su hábitat natural. Hasta el momento, han nacido 32 crías sanas y genéticamente diversas.
Otro de los puntos tratados fue el diseño de refugios seguros para la conservación de la especie. Antes de que acabe el año, está previsto construir los primeros cuatro: dos en la finca pública de Can Marines y otros dos en la de Sa Coma.
Ampliación del programa
El grupo también abordó la ampliación del programa de cría a nuevas líneas procedentes de islotes amenazados por la llegada de serpientes invasoras. En una primera fase, el Zoo de Barcelona incorporará cinco líneas adicionales seleccionadas tras un estudio de análisis de riesgos.
La reunión concluyó con el compromiso de mantener la colaboración interinstitucional como pilar fundamental del programa y con la planificación de las próximas acciones dentro del proyecto de conservación ex situ de la sargantana pitiüsa.
