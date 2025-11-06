Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una girafa en llamas

La rápida colaboración entre la Policía Local de Sant Antoni y Bomberos de Eivissa controló en pocos minutos el fuego en esta excavadora situada en el cruce entre las calles Soledat y Progrés. Por suerte, no hubo que lamentar mayores daños y se puede comparar la imagen con el recurrente motivo de la obra del pintor Salvador Dalí.

