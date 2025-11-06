“La gente paga más, el municipio invierte más, pero las calles están llenas de basura”: los socialistas cargan contra Triguero y Grivé por la suciedad en Ibiza

El grupo municipal del PSOE ha denunciado este jueves en un comunicado de prensa el “fracaso” de las políticas de limpieza del Ayuntamiento de Ibiza y ha acusado al alcalde Rafael Triguero y al concejal de Gestión Ambiental, Jordi Grivé, de una “gestión negligente e incompetente” que, aseguran, mantiene la ciudad “cada día en peor estado”.

Los socialistas sostienen que los aumentos de presupuesto aprobados en los últimos meses para reforzar material y personal “no se han traducido en un servicio eficiente”. “Es inaceptable que, con un incremento tan notable del gasto, las calles sigan en un estado deplorable y la ciudad ofrezca una imagen de abandono que indigna a vecinos y vecinas”, afirma el concejal Jordi Salewski, quien acusa al equipo de gobierno del PP de “lanzarse a la desesperada al último incremento económico posible del contrato para tapar su absoluto fracaso”.

Según el PSOE, la falta de baldeo durante meses, una planificación deficiente de la recogida y limpieza, y la acumulación diaria de residuos alrededor de contenedores y papeleras “llenas de basura” han deteriorado la escena urbana. “La gente paga más, el municipio invierte más, pero los resultados son peores”, subrayan.

Actuaciones urgentes en todos los barrios

El grupo socialista reprocha además al gobierno municipal que “prefiera culpar a la ciudadanía antes que reconocer su incapacidad para gestionar el servicio”, mientras “se difunden vídeos de autopromoción en redes sociales”. También critica “planes de choque que no han existido”, el aumento de sanciones “mientras no se cumple con la obligación de mantener la ciudad limpia”, y la subida de la tasa de residuos acompañada de “campañas de comunicación que justifican el mal estado culpando a los residentes”. Para el PSOE, se trata de “una actitud cobarde e irresponsable”.

Los socialistas exigen explicaciones claras sobre la falta de resultados visibles e instan a poner en marcha actuaciones urgentes en todos los barrios, “sin priorizar el centro” como, afirman, “se ha hecho hasta ahora”.

“Ibiza merece una gestión responsable, rigurosa y respetuosa con la ciudadanía; mientras el PP no sea capaz de ofrecerla, seguiremos denunciando este abandono y exigiendo soluciones reales”, concluyen.