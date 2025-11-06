Desarticulada una macrorred de narcotráfico que introducía droga en Ibiza: 76 detenidos y 71 registros

Guardia Civil y Policía Nacional han desmantelado en Baleares una organización criminal conectada con redes transnacionales dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La investigación —más de dos años de trabajo conjunto bajo las operaciones Enroque Bal y Manso— culminó tras seis fases desarrolladas entre julio y noviembre, con un balance de 76 detenciones y 71 entradas y registros en múltiples municipios de Ibiza y Mallorca.

Según los investigadores, la red utilizaba principalmente las aguas de Ibiza como puerta de entrada a España. Allí almacenaba los alijos antes de remitirlos a la Península, al resto del archipiélago y a diferentes países europeos. En el caso del hachís, los cabecillas recurrían a embarcaciones neumáticas de gran potencia procedentes del norte de África, con transbordos en puntos del Mediterráneo y posteriores traslados a la isla para su distribución.

Seis fases y golpes clave

La secuencia de golpes policiales dejó varios hitos. En septiembre del pasado año se frustró un envío de 200 kilos de hachís que viajaba en una embarcación desde Ibiza hacia Palma. El 9 de julio se interceptaron 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, un cargamento que se había recogido en alta mar, pasado por Ibiza y encaminado a su envío a la Península y a Europa. Entre agosto, septiembre y octubre se sucedieron nuevos dispositivos en Palma —con especial incidencia en Son Banya y en barrios como La Soledad, Corea o el Rafal—, además de actuaciones en Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles, Sóller, Muro, Manacor, Cala Ratjada y Son Servera. En el marco de la investigación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvo también a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El balance de incautaciones ilustra la envergadura de la trama: los agentes aprehendieron 687 kilos de cocaína, cerca de 2.500 kilos de hachís, unos 3 kilos de marihuana y cuatro plantaciones con más de 1.500 plantas, además de cerca de un kilo de metanfetamina y diferentes cantidades de LSD, pastillas, heroína y speed. Asimismo, intervinieron 1.543.300 euros en efectivo, 16 armas —seis de ellas de fuego reales— con abundante munición y silenciadores, así como 16 vehículos, una moto de agua, relojes de lujo y cuatro obras de arte. El material tecnológico ocupado incluía teléfonos, ordenadores, balizas de seguimiento, prismáticos de visión nocturna y cámaras de vigilancia.

Con este operativo, las fuerzas de seguridad no solo cortan una de las principales vías de entrada y redistribución de cocaína y hachís a gran escala a través de Ibiza, sino que desmantelan también numerosos puntos de venta al por menor vinculados a grupos secundarios en Mallorca. Según informan desde OPC, la instrucción continúa abierta.