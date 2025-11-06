Deporte inclusivo: Alumnos del Liceo francés reciben la visita de Raquel Rico Pesquera

Descubir los secretos del goalball, un deporte concebido específicamente para personas con discapacidad visual. Es lo que han hecho este jueves los alumnos del Lycée International Ibiza de la mano de Raquel Rico Pesquera, atleta paralímpica.

Los secretos del ‘goalball’

Una jornada incluida dentro de la quinta edición del programa educativo de 'Esport Inclusiu a l’Escola' del Consell de Ibiza. La segoviana, que ha sido paralímpica en natación y atletismo, además de goalball, compartió su experiencia, tanto deportiva como personal con medio centenar de escolares de doce y trece años.

Primero escucharon atentamente a Rico, que respondió a las preguntas que le hicieron. Después, todos ellos se trasladaron al centro deportivo Teo Blázquez de Can Burgos, donde los escolares se metieron en la piel de los deportistas con alguna discapacidad. Asistidos por profesores de Educación Física, técnicos del programa del Consell y el coordinador insular Deportes, Toni Suñer, probaron el goalball. La propia Raquel Rico les ayudó en su primera incursión en este deporte.

Desde el Consell, que desarrolla esta actividad junto con la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), en colaboración con el Comitè Paralímpic Espanyol y la Fundación También, han destacado que sus objetivos son «promover valores como la cooperación, el respeto y la igualdad de oportunidades a través de la práctica deportiva compartida».