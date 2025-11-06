El "incalculable" coste "para los ciudadanos" que supondrá el "error" de Salud con las nuevas ambulancias, según UGT

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Ibiza y Formentera denuncia la “persistente inacción y mala gestión” por parte de la gerencia del GSAIB, del Servei de Salut y de la conselleria de Salud, encabezada por la consellera Manuela García, en relación con el transporte sanitario y las condiciones laborales de los profesionales del sector. Además, ccritican el elevado coste que tendrá para los ciudadanos el "error" con el peso de las nuevas ambulancias, que impide que ocho de cada diez conductores puedan ponerse al volante.

El sindicato acusa a la administración de incumplir sus compromisos respecto a la renovación de la flota de ambulancias y de actuar con improvisación, lo que, señalan, genera riesgos tanto para los trabajadores como para los pacientes.

Según recuerda UGT, el pasado 15 de octubre la consellera García y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, anunciaron la llegada de 246 nuevos vehículos a la comunidad autónoma y aseguraron que la renovación de toda la flota se completaría en noviembre, tras haberla prometido inicialmente para septiembre. Sin embargo, en una nueva modificación del calendario, el Govern comunicó que las ambulancias no estarán operativas hasta diciembre, alegando retrasos en la fabricación en Galicia. UGT considera esta situación “un ejemplo de mala planificación y falta de seriedad” por parte de la administración.

Desde la empresa pública Gsaib se ha trasladado al sindicato que “en breve” se pondrá en marcha el recurso operativo LIMA, activo desde hace un año en Mallorca y Menorca, pero UGT advierte de que “espera que no se quede en otra promesa incumplida, porque se estaría jugando con los trabajadores y los pacientes”.

El sindicato celebra, no obstante, que en este caso el Gsaib y el SAMU 061 “vayan a contar con la parte social para consensuar los requisitos de acceso” al nuevo recurso, algo que califican como “un avance positivo en igualdad de oportunidades para toda la plantilla, siempre que no se convierta en otra promesa incumplida”, según manifiesta el portavoz sindical, Vicente Nadal.

Denuncias por acoso laboral, trato vejatorio y comentarios homófobos

UGT también denuncia la grave situación laboral en Gsaib en las Pitiusas, donde diez técnicos de emergencias sanitarias han presentado denuncias por acoso laboral, trato vejatorio y comentarios homófobos contra la responsable del servicio en las islas. Aunque la conselleria de Salud comunicó la apertura de una investigación interna, el sindicato afirma que no se han adoptado medidas cautelares para proteger a los trabajadores y alerta de que “en los próximos días podrían presentarse más denuncias debido al ambiente hostil y la tensión que sufre el personal”.

Otro de los problemas señalados es que el 80% de la plantilla del transporte sanitario programado no puede conducir los nuevos vehículos, ya que estos requieren el carnet de conducir tipo C. Esta situación, advierte el sindicato, supone un riesgo operativo grave. UGT rechaza el argumento de la consellera García, que responsabilizó al anterior Govern, y le recuerda que la actual administración fue la encargada del diseño y adquisición de ambulancias de 4.000 kilos, sin tener en cuenta que la mayoría del personal carece de la licencia necesaria.

La organización sindical denuncia, además, modificaciones improvisadas en las ambulancias sin consultar a los profesionales del transporte sanitario, como la eliminación de rampas hidráulicas, la reducción de asientos o la supresión de sistemas ergonómicos y de seguridad. Estas decisiones, afirma UGT, tendrán consecuencias graves para trabajadores y pacientes, además de un sobrecoste económico para las arcas públicas.

Según el sindicato, los gastos derivados del desguace, almacenamiento, homologación de vehículos, obtención de carnés y formación del personal son actualmente incalculables, “pero acabarán saliendo del bolsillo de los ciudadanos, sea cual sea la conselleria que los asuma”.

UGT exige a la consellera de Salud “seriedad y acciones inmediatas” y reclama que se reúna con la parte social para abordar las condiciones laborales de los profesionales del transporte sanitario. “No se contó con los trabajadores para el diseño de los vehículos ni se está contando con ellos para evaluar las medidas anunciadas”, critica el sindicato, que advierte: “Si se continúa actuando de espaldas al personal, el error de diseño inicial será menor comparado con lo que está por venir”.