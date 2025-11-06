Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia

La lluvia caída a primera hora de este jueves en la ciudad de Ibiza ha inundado algunas de las vías de entrada y ha complicado el tráfico para acceder a Vila.

La Policía Local se encuentra regulando el tráfico y ha pedido a los conductores a través de redes sociales “paciencia y precaución” para garantizar la seguridad en los desplazamientos durante las tormentas.

Los agentes dan varias pautas esenciales para conducir con lluvia y la calzada deslizante: "Reduce la velocidad; mantén la distancia de seguridad y evita frenazos y maniobras bruscas", aconsejan a los conductores.

“El objetivo es que todos lleguemos seguros a nuestro destino”, apuntan.