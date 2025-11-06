Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia
La Policía Local regula los accesos a la ciudad desde primera hora
La lluvia caída a primera hora de este jueves en la ciudad de Ibiza ha inundado algunas de las vías de entrada y ha complicado el tráfico para acceder a Vila.
La Policía Local se encuentra regulando el tráfico y ha pedido a los conductores a través de redes sociales “paciencia y precaución” para garantizar la seguridad en los desplazamientos durante las tormentas.
Los agentes dan varias pautas esenciales para conducir con lluvia y la calzada deslizante: "Reduce la velocidad; mantén la distancia de seguridad y evita frenazos y maniobras bruscas", aconsejan a los conductores.
“El objetivo es que todos lleguemos seguros a nuestro destino”, apuntan.
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza