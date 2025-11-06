La borrasca deja rachas de viento de 85 kilómetros por hora en Ibiza

Las Pitiusas han registrado rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora en el aeropuerto de Ibiza, además de lluvias generalizadas y un descenso moderado de las temperaturas debido a una borrasca que atraviesa las islas, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las rachas máximas registradas, el viento ha alcanzado 52 kilómetros por hora en Formentera, kilómetros por hora en Sant Antoni y 43 kilómetros por hora en la ciudad de Ibiza, acompañadas de fuertes chubascos.

Durante las últimas 15 horas, las precipitaciones más intensas se han concentrado también en el aeropuerto de Ibiza, con 29 litros por metro cuadrado, seguido de Ibiza (26 litros), Sant Antoni (7 litros ), Sant Joan de Labritja (5 litros) y Formentera (3 litros).

Las temperaturas mínimas registradas esta madrugada han sido suaves para la época: 19 grados en Formentera, 18 en el aeropuerto de Ibiza, 17 en Ibiza y 16 en Sant Antoni y Sant Joan. En cuanto a las máximas del miércoles, se situaron entre 22 y 24 grados, destacando los 24 grados de Formentera e Ibiza, frente a los 22 grados del aeropuerto.

Alerta amarilla

La Aemet mantiene activa la alerta amarilla por fuertes lluvias a lo largo del sábado, ante la posibilidad de precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas o 20 litros por hora en algunos puntos de la isla.

Incidencias en Ibiza

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado tres incidencias en Ibiza entre las 7 y las 12 horas de este jueves, ninguna de ellas de gravedad, según ha informado en una nota el Govern balear. El motivo más frecuente ha sido la caída de árboles y el desprendimiento de elementos urbanos debido al viento y a la acumulación de agua.

Uno de los incidentes más destacados ha sido el corte temporal nuevamente de la carretera del aeropuerto, EI-800, ya reabierta al tráfico tras la intervención de los servicios de emergencia.