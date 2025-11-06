‘Batalla en la pista’: 400 escolares contra el cáncer infantil

«Es casi un pleno». La delegada en Ibiza de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Balears (Aspanob), Carmen Vargas, no puede estar más contenta. Y emocionada. Y es que casi todos los colegios de Infantil y Primaria de la ciudad de Ibiza han respondido a la propuesta que les lanzaron desde la asociación: ‘Batalla en la pista’. Una iniciativa con la que pretenden recaudar fondos para poder seguir ayudando a las familias que tienen la desgracia de que uno de sus pequeños sufra un cáncer. Una actividad que cuenta con la colaboración de la concejalía de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, destaca Aspanob.

Los organizadores hablan antes de la presentación. / Marcelo Sastre

Los protagonistas del proyecto son los alumnos de quinto de Primaria, pero también sus profesores y familias. Y es que el objetivo, además de recaudar fondos, es concienciar de la realidad de estos pequeños enfermos de cáncer. «En el municipio hay doce centros públicos o concertados y participan nueve, ocho públicos y uno concertado», explica Vargas, quien añade: «Y los otros tres, si no han participado es porque no han podido, porque tenían otras actividades previstas estos días». «Es un plenazo, como dice la concejala de Deportes, Catiana Fuster», continúa la delegada de Aspanob en las Pitiusas, que señala que en la ‘Batalla en la pista’ participarán unos 400 escolares.

Vargas explica la situación de las familias. / Marcelo Sastre

Aunque el evento final está prevista para este viernes por la mañana en la pista de atletismo de Can Misses (donde este miércoles se celebró la rueda de prensa), todo ha comenzado unos días antes. Desde este lunes, la educadora social de la asociación junto con la delegada han recorrido los centros educativos que se han sumado al proyecto para la primera parte del mismo: «Acercar al alumnado la realidad de los menores enfermos de cáncer de nuestra comunidad». Para ello les han explicado a los escolares cómo viven la enfermedad estos niños, muchas veces de su misma edad, y sus familias.

Durante estos días, cada centro ha decidido cómo organizar la colecta de donativos, voluntarios, entre los escolares. «Cada familia puede decidir libremente la cantidad con la que desea contribuir», comenta desde la asociación. Todos los donativos económicos se entregan al propio centro que es, a su vez, quien lo donará en persona a la asociación en la jornada especial de este viernes, que presentaron este martes Vargas y Fuster acompañadas de Antonia Corral, directora del colegio Poeta Villangómez y Daniel Aurin, colaborador de la iniciativa.

Las puertas de las pistas de atletismo de Can Misses se abrirán a las nueve de la mañana para todos los escolares que participan en la ‘Batalla en la pista’. «Es una carrera solidaria interescolar que pretende visibilizar la labor que hace la asociación en Eivissa y que promueve los valores de solidaridad, salud, esfuerzo compartido y participación comunitaria», explican desde Aspanob. Será en ese momento, al cruzar la puerta de la pista, cuando los centros educativos entregarán a las responsables de Aspanob la recaudación. Un dinero que dedicarán a ayudar a las familias de las Pitiusas que tengan que desplazarse fuera de la isla tras el diagnóstico de cáncer de un niño o adolescente. Desde la asociación les ofrecen un espacio en el que alojarse cerca del hospital mientras dure el tratamiento, así como atención psicológica, ayuda a los pequeños con su educación, programas de respiro familiar y becas de manutención, entre otros servicios.

A las nueve y media de la mañana comenzará la jornada de la ‘Batalla en la pista’ en la que, además de la carrera solidaria, están previstas actividades lúdicas y de animación, zonas de descanso, espacios para sensibilizar sobre el cáncer infantil y otros en los que recuperar fuerzas.

Hace apenas unas semanas la propia Vargas comentaba lo «difícil» que es conseguir fondos para ayudar a los menores con cáncer y criticaba que las subvenciones de las instituciones públicas sólo alcanzan el 30% de su presupuesto, lo que obliga a estar organizando constantemente iniciativas con las que conseguir dinero. Señalaba, además, que si bien en el caso de Eivissa cuentan con empresas que les ayudan; la asociación, que en lo que va de año ha atendido a doce menores enfermos de cáncer de las Pitiusas, no tiene ningún patrocinador en Formentera.