Los centros de salud de Ibiza cuentan con cuatro psicólogos

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado de la incorporación, a principios de esta semana, de la cuarta psicóloga para la Atención Primaria. Se trata de Guadalupe Coll Bellido que, junto a Mar Lucena Montes, Jesús Moya Costa y Lucía Sánchez Cabello, que se incorporaron a mediados de octubre, completa el grupo de cuatro psicólogos para la atención de los usuarios en los centros de salud.

La psicóloga Coll Bellido cubrirá la atención de los centros de salud Formentera y Santa Eulària. Por su parte Mar Lucena Montes estará ubicada en los centros de salud Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia; Jesús Moya Costa atenderá la población de los centros de salud Sant Jordi de ses Salines y Es Viver y Lucía Sánchez Cabello se encargará de los centros de salud Vila y Can Misses.

La incorporación de psicólogos a la Atención Primaria supone propone un cambio de modelo asistencial con el refuerzo de la atención psicológica en el primer nivel asistencial.

Programa piloto de atención psicológica

El programa piloto de atención psicológica en la Atención Primaria nace con el objetivo de agilizar y mejorar la accesibilidad a la atención emocional en los centros de salud y persigue facilitar que los pacientes con trastornos leves sean atendidos en el nivel asistencial más próximo.

Este nuevo programa pretende ofrecer atención a personas con malestar emocional, en procesos que estén indicados, para dar una atención más temprana y precoz, y si se detectara algún trastorno grave poder intervenir antes de que este proceso progrese o se cronifique con la derivación al segundo nivel asistencial.

Para ello, el Govern de les Illes Balears invertirá 4,2 millones de euros desde ahora hasta el año 2027 para que los centros de salud de la Comunidad autónoma balear dispongan de psicólogo.

La segunda fase de este programa prevé incorporar cuatro psicólogos más en 2026 para poder disponer de un psicólogo por centro de salud, adaptándose progresivamente, de esta manera, a la demanda asistencial.