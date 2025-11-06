Ibiza abre expediente a la empresa de limpieza: "Es intolerable el estado de la ciudad en los últimos días"

El Ayuntamiento de Ibiza ha abierto un expediente informativo a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, después de detectar una prestación “deficiente” en los últimos días. Según ha informado el Consistorio, la decisión se ha tomado a raíz de las incidencias registradas en el municipio, donde se ha constatado que el servicio “no se ha prestado cómo toca”.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, ha remarcado que el gobierno municipal mantiene un control constante sobre la concesionaria y que no permitirá que estas situaciones se repitan. “Es intolerable el estado en que se encontraba el municipio en los últimos días”, ha advertido.

Paralelamente, la Policía Local de Ibiza ha interpuesto 16 denuncias en solo dos días por incumplimientos de la ordenanza municipal de residuos. Las infracciones están relacionadas con la limpieza viaria y el abandono de residuos a la vía pública, dentro del marco de las tareas de vigilancia y control que el cuerpo lleva a cabo de manera continuada.

Entre las actuaciones más destacadas, los agentes interceptaron una mujer mientras dejaba un colchón en la calle Galicia, levantando el acta de denuncia en el mismo momento. También se sancionó a la responsable de un establecimiento de estética en la calle Bisbe González Abarca por dejar enseres de peluquería en la vía pública.

Además, durante la jornada de lunes, la Policía Local localizó varios objetos abandonados, como bombonas, puertas, garrafas de aceite y otros, que fueron retirados por el servicio municipal de limpieza para su correcta gestión.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos ordinarios de inspección y control de vertidos que la Policía Local ejecuta por orden de la prefectura, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y mantener en buen estado los espacios públicos.

Finalmente, el Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que los enseres voluminosos, como muebles o electrodomésticos, solo se pueden depositar los días y horarios establecidos por barrio, según el calendario de recogida. Con el horario de invierno actualmente vigente, se recomienda consultar la información actualizada o contactar con el servicio municipal antes de dejar cualquier objeto en la vía pública para evitar sanciones.