Vuelve la magia de los cuentos a Santa Eulària con el ciclo ‘Contacontes de Tardor’

La magia de los cuentos regresa a Santa Eulària des Riu con una nueva edición del ciclo ‘Contacontes de Tardor’, una propuesta gratuita del Ayuntamiento pensada para que los más pequeños disfruten de tardes llenas de imaginación, humor y aprendizaje. Durante mes y medio, entre el 7 de noviembre y el 11 de diciembre, se ofrecerán seis sesiones en diferentes espacios del municipio: el Centre Cultural de Puig d’en Valls, la Biblioteca Municipal de Santa Eulària y las bibliotecas públicas de los CEIP Santa Gertrudis y Sant Carles.

Las funciones, programadas a las 17 horas y dirigidas a niños a partir de cuatro años, arrancarán este viernes 7 de noviembre en el Centre Cultural de Puig d’en Valls con ‘El Pirata Pedorreta’, de la compañía Hotoquentot. El jueves siguiente, 13 de noviembre, la Biblioteca Municipal acogerá ‘Sa rateta 2.0’ de Myotragus Teatre, galardonada con el Premi Bòtil 2025 Infantil.

El 21 de noviembre, la Biblioteca Pública del CEIP Santa Gertrudis presentará ‘Celeste’, de Sonrisas Mágicas, una historia contra la violencia de género. El miércoles 26, en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària, será el turno de ‘De cabras y algún que otro lobo’, una sesión inclusiva interpretada también en lengua de signos, a cargo de Maritza Teje Cuentos, con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares.

La programación continuará el 3 de diciembre en el CEIP Sant Carles con ‘Palabras al vuelo’, también de Maritza Teje Cuentos, y concluirá el 11 de diciembre con la propuesta navideña ‘Ho saps tot de Nadal?’ de la compañía Anakrònica.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. La entrada será libre hasta completar aforo, invitando a las familias de Santa Eulària a disfrutar de una temporada de otoño repleta de historias, fantasía y valores.