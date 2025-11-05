Campaña de noviembre
Suscríbete a Diario de Ibiza un año por solo 39,99 euros
La suscripción a la edición impresa digital por seis meses es de 60 euros
Diario de Ibiza te brinda la oportunidad de disfrutar de todos los contenidos de la edición digital durante durante un año a un precio inigualable. Desde este miércoles 5 de noviembre y hasta el próximo día 11 de noviembre podrás conseguir tu suscripción anual a los contenidos web por tan solo 39,99 euros (antes 49,99 euros). También puedes suscribirte un mes por 4 euros (antes 6,99 euros).
Pero si prefieres leer la edición impresa digital, también podrás hacerlo durante seis meses por 60 euros.
SUSCRÍBETE AQUÍ
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Ibiza.
Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio, a nuestro suplemento cultural Abril y al Suplemento Dominical solo para suscriptores.
Nuestro servicio DI+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Ibiza. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
SUSCRÍBETE AQUÍ
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma