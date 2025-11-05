Sant Antoni construye una rampa de varada de embarcaciones en Cap Negret

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha comenzado los trabajos para construir una rampa destinada a la botadura y varada de embarcaciones menores en la zona de Cap Negret, una actuación que cuenta con la concesión administrativa de la Demarcación de Costas para ocupar 263 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre.

El proyecto, con un presupuesto de 132.248,69 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, prevé una losa de hormigón de 20 centímetros de espesor y dimensiones en planta de 14,22 metros de largo por 10,75 metros de ancho. La pendiente será del 12%, con el objetivo de evitar recorridos largos del vehículo y que éste entre en zona mojada.

Según el Consistorio, la obra responde a una demanda histórica del sector náutico y de propietarios de embarcaciones de pequeña y media eslora ante la falta de puntos de acceso al mar. La nueva infraestructura aliviará la presión sobre la única rampa pública actualmente operativa en el municipio, situada en la playa urbana de Caló des Moro, y permitirá desviar los vehículos con remolque hacia un emplazamiento menos céntrico, con mejores condiciones de accesibilidad y maniobra. Una vez entre en funcionamiento la rampa de Cap Negret, está previsto anular la de Caló des Moro por motivos de seguridad y con el fin de ampliar la zona de baño, informa el Ayuntamiento de Sant Antoni en una nota.

Además de mejorar la operativa de botadura, el Ayuntamiento subraya que la instalación ofrece una respuesta a la escasez de amarres y a la proliferación de fondeos ilegales en diversas calas del municipio. Con una infraestructura de estas características, se pretende favorecer el traslado de embarcaciones a marinas secas y ordenar el uso del litoral.