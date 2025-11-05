Las víctimas del intento de robo en Cala de Bou forcejearon con los asaltantes

La Guardia Civil de Ibiza ha informado de que, al parecer, en el domicilio de Cala de Bou en el que la noche del martes se produjo un violento asalto, se encontraba una tercera persona, de 43 años, junto a las víctimas: un hombre de 74 años y una mujer de 67.

Según explica la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Ibiza, los residentes de la vivienda se enfrentaron a los asaltantes, al menos dos, con los que forcejearon hasta que dieron la voz de alarma y estos optaron por huir.

Como consecuencia, la pareja mayor resultó herida. El hombre de 74 años presenta un traumatismo en la cadera y se encuentra en la unidad de hospitalización de Traumatología y Cirugía Ortopédica de Can Misses, según ha informado el Área de Salud piiiusa. En el mismo suceso resultó herida la mujer de 67 años, que sufrió policontusiones. Ambos fueron trasladados al Hospital Can Misses con una unidad movil del SAMU061 que se desplazó hasta el lugar de los hechos. La mujer ya ha recibido el alta, indican desde el centro hospitalario.

Por ahora, la investigación está a cargo de la Policía Judical, que por el momento no ha dado más información ni proporcionado actualizaciones del caso. En un primer momento, también recibió el aviso la Policía Local de Sant Josep.