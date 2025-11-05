La Reina Sofía reafirma su compromiso con los bancos de alimentos en su visita a Ibiza

El miércoles por la tarde el hotel Eurostar Puerto de Ibiza es probablemente el lugar mejor protegido de toda Ibiza. El motivo no es menor. Su Majestad a Reina Doña Sofía se reune en el establecimiento con autoridades tanto de Baleares como de Ibiza, así como agentes sociales, en una visita a la isla en el marco de la nueva campaña de recogida de alimentos, que comienza este viernes y en la que la Fundación Reina Sofía donará 20.000 euros.

Además de policía local, guardia civil y cuerpos de seguridad en la entrada, medios de comunicación de la isla esperan la llegada de la reina. Citados a las 16.30 horas, aunque la reunión está prevista para las tres cuartos de hora más tarde, se improvisa una sala de prensa en la cafetería de enfrente. Sobre todo, con buena visión para no perder detalle de su llegada. A las cinco, sin embargo, les invitan a esperar en el hall del hotel, donde informan de que la Reina está visitando las zonas que sufrieron más las inundaciones de la dana. “Han ido caminando por la zona del puerto hasta Náutica Ereso, y allí en coche hacia Marina Botafoc. Estaba interesada en ver cómo estaba la zona” cuentan los equipos de prensa del Ayuntamiento de Ibiza, Consell Insular y Casa Real.

La reina Sofía, en Ibiza / Marcelo Sastre

No se demora mucho doña Sofía, y poco antes de las seis entra en la sala de reuniones ubicada en la segunda planta. No sin antes saludar a unas autoridades, orgullosas de recibirla. Con una chaqueta de cuadros amarillos y negros y pantalón negro, la Reina Emérita entra solemne a la sala. Sonríe a los presentes y ofrece su característica cara de amabilidad. Se sienta junto al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el tesorero y miembro del consejo ejecutivo de la Federación Española de Banco de Alimentos (Fesbal), Gregorio Pérez Calvo. La reunión es privada, por lo que hay un minuto para que la prensa local pueda hacer fotografías.

Tras el encuentro, comparecen Gregorio Pérez y el presidente del Banco de Alimentos de Mallorca, Raimundo Montis. "Llevamos unos 12 o 13 años trabajando con la Fundación y es un gustazo trabajar con la Reina Sofía, siempre es la primera en ayudar a los más desfavorecidos", cuenta Pérez, quien afirma que en este periodo de tiempo la Fundación Reina Sofía ha donado 12 millones de euros. "La Reina Sofía es muy solidaria y tiene muchísima preocupación por los sectores más desfavorecidos", explica el tesorero de Fesbal.

La Reina Sofía, junto con Rafael Triguero y Gregorio Pérez / Sergio G. Cañizares

En la reunión se tratan temas técnicos del banco de alimentos, así como los pricipales desafíos a los que se enfrentan en Baleares. "Nosotros [en referencia al banco de alimentos de Mallorca] somos una fundación pequeña formada por 90 entidades, que para Mallorca es bastante", explica Montis. "Lo que pasa es que se han dado de baja diez entidades porque no les basta lo que les damos. Si nosotros antes recibíamos y repartíamos entre nueve y diez toneladas a la semana ahora es la mitad", lamenta el presidente del Banco de Alimentos de Mallorca.

Cada vez más jubilados

Montis destaca el cambio de perfil de quienes acuden en busca de ayuda en los bancos de alimentos. "Antes venían sobre todo inmigrantes, pero vemos cada vez más que acuden aquellos que sobreviven con una pequeña paga o jubilados con pensiones bajas", afirma Montis. El encarecimiento de los precios en los últimos años y, sobre todo, el alto coste de la vivienda, está detrás de este nuevo perfil de usuarios del Banco de Alimentos, según explica Montis.

"A mí me encantaría que quebraran los bancos de alimentos. Por desgracia, es una utopía, pero significaría que ya nadie necesita de su ayuda y eso sería una gran noticia", cuenta.

La Gran Recogida

La Gran Recogida celebra su decimotercera edición del 7 al 9 de noviembre bajo el lema 'Lo damos todo' y con el objetivo de recaudar 10 millones de kilos de alimentos para atender las necesidades de las personas que más lo necesitan. Para ello, será necesario la colaboración de 120.000 voluntarios y 11.000 puntos de venta. "En este tipo de colectas, España suele recaudar 900 gramos de alimentos por persona, lo que supone el doble que en Francia. Vivimos en un país muy solidario", afirma orgulloso Montis, quien también cuenta que en España se donan cantidades superiores a las recomendadas por la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). "La UE y la FAO estiman que lo mínimo que habría que recaudar anualmente son 115 gramos por persona, y en España estamos en 160 o 170 gramos", cuenta el presidente del Banco de Alimentos de Mallorca, lo que muestra la importancia de campañas como La Gran Recogida. Según el tesorero de Fesbal, en un año en España se recaudan en torno a 200 millones de kilos.

En Ibiza actualmente no existe ningún banco de alimentos, por lo que se gestiona a través del Banco de Alimentos de Mallorca, que lo canaliza a través de Cáritas y la Cruz Roja. "Hubo uno hace años, pero por ciertos problemas finalmente se tuvo que cerrar", justifica Montis. "Es un recado que he dejado caer en la reunión a las autoridades", añade Pérez, quien manifiesta querer abrir uno en la isla: "Si alguien lo solicita, puede gestionarlo".

La reunión se enmarca en la visita institucional de la Reina Sofía en Ibiza, en la que además que anunciar la donación de los 20.000 euros por parte de la fundación para el arranque de la campaña, visitará el XI Congreso Nacional de Alzhéimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzhéimer, organizados por la Confederación Española de Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa), el Consell d´Eivissa y Alzhéimer Iberoamérica (AIB), junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhçeimer de Ibiza y Formentera, y que tiene lugar en el Recinto Ferial de Ibiza.