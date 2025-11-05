El PP denuncia la "desvergüenza" del Gobierno por no declarar Ibiza zona catastrófica

El Grupo Parlamentario Popular (PP) en el Parlament de les Illes Balears ha registrado una solicitud formal de comparecencia dirigida al delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal. El motivo de la petición es que Rodríguez Badal explique las razones por las cuales el Gobierno central todavía no ha declarado Eivissa como "zona gravemente afectada" —conocida comúnmente como zona catastrófica—, a pesar de haber transcurrido más de un mes desde las lluvias torrenciales que golpearon la isla, dejando más de 300 litros por metro cuadrado.

La diputada popular Lourdes Cardona criticó la "lentitud" de la tramitación, asegurando que en otros territorios afectados, como Valencia o zonas afectadas por incendios este verano, el Gobierno central tardó tan solo seis días en aprobar la declaración, sin necesidad de valoraciones de daños previas o pagos de otras administraciones.

Cardona denunció que, mientras la colaboración entre el Consell, el Govern y los municipios de Eivissa funcionó, logrando desactivar la alarma en 72 horas y solicitando la declaración de zona catastrófica en pocas horas, "40 días después el Gobierno ni ha movido ficha".

"Mala fe y desvergüenza"

La diputada también cargó contra el Partido Socialista por intentar, a su juicio, "hacer pasar las compensaciones del consorcio de seguros por las ayudas de Sánchez". Cardona insistió en que la única administración que ha comprometido y puesto en tramitación ayudas directas es el Govern de Marga Prohens, con un compromiso de cinco millones de euros.

Según la parlamentaria del PP, el Gobierno central no solo ha incumplido con su deber de declarar la zona catastrófica y habilitar las ayudas correspondientes, sino que ha pretendido atribuirse las indemnizaciones del consorcio de seguros, que son prestaciones a las que los asegurados tienen derecho por haber pagado sus pólizas. "El Gobierno no ha hecho absolutamente nada", concluyó Cardona, calificando el comportamiento del delegado de "mala fe y desvergüenza con Ibiza y los ibicencos".