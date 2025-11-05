Multas en Ibiza por tirar la basura sin cumplir normas y horarios

La Policía Local de Ibiza ha llevado a cabo "diversos controles de limpieza en distintas zonas del municipio, en el marco de las actuaciones destinadas a mantener la ciudad limpia y libre de vertidos incontrolados".

Durante la jornada, los agentes localizaron varios puntos donde se habían depositado residuos y enseres fuera de lugar, entre ellos bombonas, puertas y garrafas de aceite. En cada caso, se dio aviso al servicio municipal de limpieza para proceder a la retirada de los objetos.

Además, se tramitaron 14 sanciones por incumplir la normativa sobre gestión de residuos, según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales.

Además ha recordado que los enseres voluminosos, como muebles o electrodomésticos, deben depositarse únicamente los días y horas establecidos para cada barrio. Con la entrada en vigor del horario de invierno, el Ayuntamiento recomienda consultar el calendario de recogida o contactar con el servicio municipal antes de sacar cualquier objeto a la vía pública.

Calendario por zonas El calendario establece que los lunes y viernes se cubrirán zonas como sa Colomina, es Clot, sa Bodega, Puig des Molins, Dalt Vila o la Marina, mientras que los martes se prestará servicio en Illa Plana, ses Figueres, Talamanca, el Paseo Marítimo y otras áreas de la ciudad. Los miércoles será el turno de Can Bossa, ses Figueretes y sus alrededores; los jueves se recogerán voluminosos en Cas Mut, Can Misses y sa Joveria, y los domingos en zonas como Can Sifre, Can Cantó o Cas Serres. El Consistorio ha anunciado que el mapa detallado del calendario estará disponible tanto en la web municipal como en sus redes sociales para facilitar la consulta a la ciudadanía. Con esta implantación, el Ayuntamiento hace un llamamiento a un uso responsable del servicio y recuerda que únicamente pueden depositarse objetos voluminosos, lo que excluye otros residuos que deben seguir gestionándose en los puntos establecidos. El gobierno municipal insiste en que respetar el horario y el lugar de depósito es esencial para mantener el entorno limpio y evitar sanciones elevadas.

“Entre todos podemos mantener una Ibiza más limpia”, ha concluido la Policía Local en su mensaje, apelando a la colaboración ciudadana para evitar vertidos y mejorar la convivencia.