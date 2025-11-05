Obras en el cruce de los Cazadores: la carretera no se cortará, se habilitarán pasos

Los trabajos de remodelación del cruce de los Cazadores comenzaron el pasado 15 de octubre, tal y como estaba previsto para evitar molestias a lo largo de la temporada turística. El Consell de Ibiza ha destacado que en principio no habrá un desvío alternativo, la carretera no se llegará a cortar, si no que se irán habilitando pasos.

Los trabajos técnicos topográficos, ensayos geotécnicos, sondajes arqueológicos y trámites de servicios afectados ya habían empezado antes de esta fecha. Ahora se están llevando a cabo los trabajos de desbroce y movimiento de tierras. Esta reforma pretende eliminar uno de los puntos negros de la red viaria de la isla de Ibiza debido al elevado índice de siniestralidad que sufre.

Obras de deforestación en la rotonda del Cruce de los cazadores / J.A. Riera

El proyecto contempla la construcción de una glorieta en superficie. El plazo de ejecución es de 15 meses. La obra fue adjudicada a la empresa la empresa Obrascon Huarte Lain S.A. por un importe de 8,7 millones de euros después de la modificación de los precios del proyecto inicial, presupuestado en 5,8 millones de euros, tras declarase desierto el concurso en una primera instancia. La rotonda conectará las carreteras EI-200, EI-300 y EI-631 (Santa Eulària, Sant Joan y Sant Rafel.

C.I.E.

El presidente del Consell de Ibiza destacó el pasado mes de junio de que esta obra es "un proyecto imprescindible para mejorar la seguridad de un tramo tan peligroso de la red viaria" y confió en que los trabajos se desarrollasen "con normalidad y en tiempo para eliminar este punto negro". Por su parte, el conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, aseguró de que es se trataba de un proyecto consensuado con vecinos y afectados de la zona que han hecho cesiones "por el bien común".

Este proyecto de glorieta en superficie cumple con los objetivos de seguridad viaria, capacidad de tráfico, movilidad ciclista y de peatones y reposición de accesos a las propiedades colindantes, recordó el año pasado el Consell. A nivel técnico, se consideró que la mejor opción para este tramo es la ejecución de una glorieta, puesto que es la forma considerada mejor para resolver intersecciones: modera la velocidad de los vehículos, aumenta la capacidad ante otras intersecciones, sencillez de funcionamiento y señalización y da la posibilidad de conectar varios ramales.