Este fue el día de agosto con más gente en Ibiza

El índice de presión humana (IPH) registrado en Baleares el pasado mes de agosto ha descendido en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que supone la primera bajada en un mes de agosto desde la pandemia. Se trata, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), del tercer mes consecutivo registrando bajadas, puesto que en junio y julio la presión humana máxima también disminuyó.

En concreto, el IPH máximo de agosto fue de 2.062.787 personas (el 6 de agosto) y el mínimo de 1.861.821 (31 de agosto), lo que representa una disminución de un 0,65% y un 0,88% en comparación con agosto de 2024. La media del octavo mes del año superó los dos millones de personas en el archipiélago (2.005.000).

Según el Ibestat, comparando entre enero y agosto de 2024 y 2025, el valor máximo de carga demográfica en las Islas ha bajado un 0,6% (pasando de 2.076.276 a 2.062.787 personas). En cuanto a los valores mínimos, se ha registrado un aumento del 3%, pasando de 1.216.428 a 1.219.850 personas.

Ibiza, donde más cae la presión humana

La isla con la mayor bajada ha sido Ibiza, cuyos valores máximos y mínimos en agosto han bajado un 4,6% y un 6,7%, respectivamente. El día con más personas fue el 13 de agosto, con 316.843 personas, y el que hubo menos fue el día 31, con 267.380 personas.

En Formentera el IPH máximo y mínimo ha subido ligeramente en comparación con 2024, en concreto, un 3,7% y un 0,7%, respectivamente. El máximo fue el 6 de agosto (35.729) y el mínimo el día 31 (28.711).

En Mallorca el día que hubo más personas fue el 4 de agosto con un total de 1.492.531, y, el que hubo menos, el 31 de agosto con 1.378.207. Estas cifras suponen un 0,1% y un 0,3% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

En Menorca, el máximo y el mínimo del IPH ha bajado un 0,1% y un 1,1%, respectivamente, respecto a agosto de 2024. En concreto, el 12 de agosto fue el día con más personas (230.833), mientras que el 31 de agosto fue el que hubo menos (187.523).