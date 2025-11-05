El regreso de los problemas al servicio de Oncología del Área de Salud pitiusa después de un tiempo en el que la plantilla de profesionales estaba casi cubierta, aunque desde que se amplió a seis médicos nunca se ha completado. Tras reducirse de nuevo a tres el número de oncólogos en Can Misses por no poder encontrar especialistas, el servicio queda muy tocado y las asociaciones de pacientes y familiares están muy preocupadas. Destacan que es difícil explicarle a un paciente que la atención va a ser peor porque no se pueden encontrar médicos que quieran venir a Eivissa para cubrir las vacantes y que en el tratamiento se necesita una alta confianza en la persona que te atiende, algo muy difícil de conseguir cuando la rotación es tan alta.

Llama la atención

El inicio, por fin, de las obras del muy conocido entre la población pitiusa cruce de los Cazadores, el mayor punto negro de las carreteras ibicencas, donde se han producido numerosos accidentes con muchos heridos y fallecidos. La peligrosa intersección será sustituida por una gran rotonda en una de las obras de infraestructuras más esperadas. La reforma llega tarde, pero por fin llega.