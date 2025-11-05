El álbum
La labor de mantenerse artista
La pintora Diana Bustamante hace apreciar a algunos alumnos de Primaria del colegio Can Misses los matices de uno de los cuadros de la exposición de esta autora ibicenca en el Club Diario de Ibiza. Estas visitas son el mejor antídoto contra la frase de Picasso: «Todo niño nace siendo un artista. Lo difícil es seguir siéndolo al hacerse mayor».
