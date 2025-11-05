Jet2 sólo aumentará un 2% sus plazas hacia Ibiza: la isla “no les sale rentable”

A Jet2, la principal aerolínea que une Reino Unido con Eivissa, y a su matriz de turoperación, Jet2 Holidays, no les salen las cuentas con Ibiza: “Les cuesta, no les sale rentable”, comenta un responsable (que prefiere mantener el anonimato) de una importante empresa del sector turístico de la isla que estos días ha mantenido, como otras, reuniones con los ejecutivos de la compañía aérea y de paquetería turística.

Para 2026, Jet2 sólo prevé aumentar un 2% el número de plazas en sus aviones con destino a Ibiza, cantidad insignificante, señala la fuente consultada, en comparación con lo que crecerán en Mallorca y Menorca, en torno a un 10%. ¿Y por qué allí el incremento es mucho mayor? Porque aún son más rentables que Ibiza.

“No logra crecer en la isla”, pese a que lo intenta. El problema es “la competencia que generan las líneas regulares”, esencialmente Ryanair. En Mallorca y Menorca, con menor competencia, aún pueden incrementar plazas en los aviones, pues ambos destinos sí les resultan aún rentables, señala la fuente. La guerra de precios sin cuartel con Ryanair es tan brutal que obliga a Jet2 a “sacrificar márgenes” con tal de mantener el tipo en Ibiza, lo cual se traduce en rentabilidades bajas.

Batalla con campañas agresivas

Por otra parte, la propia Jet2 ha tomado este año la decisión de presentar ya batalla y no esperar a las guerras de precios entabladas en las cercanías del verano, donde, en la distancia corta, tienen todas las de perder con Ryanair. El objetivo es vender ya todo lo posible de cara a la temporada de 2026 mediante campañas “agresivas” de descuentos, como la del 20% en todos los vuelos con motivo del Black Friday, más otros descuentos (uno de 200 libras): “Prefieren vender por anticipado, pues les es más beneficioso que pelear por los precios a corto plazo”, apuntan desde el sector. También persuaden a los hoteleros ibicencos para que liquiden todo lo posible anticipadamente. Cuanto antes, mejor.

Jet2 está “incentivando la venta anticipada para evitar las ventas agresivas en el último momento”

Lo corrobora Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo: Jet2 está “incentivando la venta anticipada para evitar las ventas agresivas en el último momento”. De ahí, esas “ofertas muy fuertes” con motivo del Black Friday, que además la compañía “extenderá” todo lo posible. Según Sancho, la aerolínea aumentará un 3% las plazas en temporada baja, concretamente en abril, mayo y octubre, y sólo un 1% en temporada alta. Y de momento parece que esa campaña le está yendo bien, pues “va por encima de las ventas de 2024”, subraya Sancho.

Tampoco parece que Easyjet (aerolínea y TTOO) vaya a ampliar sus plazas hacia Ibiza en 2026, enfrascada en la lucha por la rentabilidad con turperadores que tiran los precios y que no paran de crecer como Loveholidays, según han señalado al sector turístico de Ibiza.

Las temidas subidas de impuestos

Y otro asunto que preocupa, y mucho, a aerolíneas y turoperadores británicos como Jet2, que lo han mencionado en sus reuniones, es el notable incremento de impuestos que prepara el Gobierno del premier Keir Starmer para reducir el déficit. Preocupación derivada de la pérdida del poder adquisitivo que eso puede suponer para sus clientes: a más impuestos, menos dinero disponible para sus vacaciones.

Más rumanos, checos y polacos

Por otra parte, el turoperador TUI explicó el pasado martes al presidente del Consell y al director insular de Turismo que la temporada de 2026 tendrá “unos números similares” a la de 2025, según el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Es decir, pocos cambios respecto a esta temporada, unas décimas porcentuales arriba, unas décimas abajo. Sobre todo “habrá pocos cambios”, y desde luego “ninguna posibilidad de regresión”, respecto a los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania.

Otra cosa son mercados emergentes “y con potencial” como los de Rumanía, Chequia y Polonia, países del Este de Europa en los que, pasados los años (décadas) duros de reajuste de sus economías tras salir del bloque comunista, sus ciudadanos ya tienen rentas lo suficientemente altas como para viajar a lugares tan caros como Ibiza: “Se han ido desarrollando y han pasado de tener poca capacidad económica a poder viajar. Y están relativamente cerca” y “con posibilidades de crecimiento”, apunta Marí.

Lo importante, subraya, es “diversificar”, entre otras cosas para huir del riesgo que, por ejemplo, tiene Mallorca, ultra dependiente de Alemania: “Ibiza siempre ha tenido una variedad amplia de viajeros. Los alemanes están cayendo, pero son sustituidos por otras nacionalidades, como los holandeses. Esa es nuestra fortaleza en caso de crisis”.