IEE sobre el catalán en la educación: "El PP otorga a la ultraderecha el protagonismo en su política lingüística"

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha expresado su "profunda preocupación" ante lo que considera "nuevos ataques a la lengua catalana" por parte del Govern de las Illes Balears, a raíz de la propuesta del Partido Popular, que gobierna en las islas, sobre el uso vehicular del catalán en la enseñanza.

En un comunicado, la entidad cultural denuncia que el Ejecutivo autonómico pretende "arrinconar aún más el uso social del catalán" para reducir su presencia en el ámbito escolar tras una serie de decisiones políticas que, según el IEE, evidencian una falta de voluntad institucional para garantizar su uso en todos los ámbitos públicos.

El Institut alerta de que la propuesta que el PP prevé llevar al Parlament balear otorga a la ultraderecha un papel protagonista en la definición y gestión de la política lingüística, una estrategia que, según advierte, "comporta un riesgo serio para la normalización y la cohesión lingüística del territorio, así como para el respeto a la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a las Illes Balears".

La entidad recuerda que durante décadas, la sociedad isleña ha trabajado por recuperar la normalidad lingüística, convirtiendo el catalán en una herramienta de cohesión, convivencia e igualdad de oportunidades. Sin embargo, asegura que observa "con inquietud cómo ese esfuerzo colectivo se erosiona" ante discursos que tratan de asociar el uso del catalán con la imposición o la división.

Desplazar la lengua propia

"En realidad, el catalán es el único elemento común que puede unir a las distintas generaciones y culturas que conviven en nuestras islas", señala el comunicado, que considera que las medidas planteadas por el PP con la intención de “equilibrar” la presencia del catalán y del castellano, "esconden una voluntad de desplazamiento progresivo de la lengua propia".

Según el IEE, la iniciativa de los populares busca "desmantelar el único espacio en el que el catalán mantiene una protección efectiva: el ámbito educativo", lo que supondría un retroceso grave en la garantía de los derechos lingüísticos y la cohesión social.

"El catalán nos debe permitir relacionarnos, pensar y construir juntos nuestro futuro como pueblo. Reducir su uso es empobrecer nuestra cultura y debilitar nuestra identidad colectiva", subraya la entidad.

Por todo ello, el Institut d’Estudis Eivissencs reclama "un compromiso firme y transversal" de las instituciones, entidades y ciudadanos para reafirmar el papel del catalán como lengua vehicular, de acogida y de convivencia. "Ninguna sociedad puede progresar si renuncia a su voz, y nuestra voz, la que nos ha hecho ser quienes somos, es y debe seguir siendo el catalán", concluye el comunicado.