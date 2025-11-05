Ibiza en la WTM: Estabulados, con 4G y sin sobrasada en el ExCel

Seguro que ustedes están muy preocupados por los avatares a los que se enfrentan a diario los componentes de la expedición ibicenca presente en Londres. No son pocos, la verdad. El principal, llegar a tiempo al ExCel, el pabellón donde se celebra la World Travel Market. El lunes, los componentes del grupo del municipio de Santa Eulària invirtieron dos horas en hacerlo en taxi desde la plaza Leicester (en el corazón de la capital) y cargados con el material publicitario. El sofocón siguió ayer, cuando inesperadamente fue cerrada la Elizabeth Line -un metro cuyos vagones llegan a la puerta del Excel- y dejó tirados (otra vez) a los de Santa Eulària (alcaldesa, Carmen Ferrer, incluida esta vez, pues el día anterior estuvo presente en las fiestas de Sant Carles) y al alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.

Los ibéricos atrajeron la atención de los participantes en el Wine o'Clock de Santa Eulària. / J.M.L.R.

Comunicarse entre ellos estas vicisitudes (tan habituales) de los medios de transporte londinenses, no les resultó fácil, pues, aunque parezca mentira, las conexiones en la que es catalogada como la feria de turismo más importante del mundo siguen ancladas en el 4G y son bastante flojas, por no decir desesperantes. Abrir una simple página web requiere una paciencia infinita. En Fitur, la feria turística de Madrid, no pasa esto.

Eso sí, la fluidez mejoró, aunque imperceptiblemente, gracias a la espantada de parte de la delegación ibicenca. El alcalde de Vila, Rafael Triguero, marchó con tiempo para asistir a la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer, que además de celebrarse en Ibiza tiene a la reina emérita Sofía como invitada de honor. El presidente del Consell, Vicent Marí, se fue a la isla a media tarde. Por el mismo motivo. Dos enchufados menos (y sus asesores) a Internet.

Como ganado

La llegada al ExCel recuerda bastante a las estabulaciones de ganado. Sales del vagón y ya comienzan los gritos para que te dirijas, junto al resto de la manada, bien juntos y apretados todos, hacia una determinada escalera; prosiguen arriba, en el puente de acceso a la entrada, y continúan allí hasta que, pasado un doble control, ya se entra en la nave principal, donde es fácil sentirse como una oveja apretujada en un denso rebaño y aturdida por semejante griterío durante tantísimo tiempo. Y encima sin 5G para volcar el instante en un directo de instagram.

Tuvo suerte Carmen Ferrer de celebrar su Wine o'Clock a las 13 horas. De haber sido un Coffee o'Clock, no habría llegado casi nadie. Con copas de vino e ibéricos (es prácticamente imposible traer viandas pitiusas dadas las exigencias de la organización de la WTM) atrajo la atención de 25 agentes especializados y medios de comunicación que además de estar muy interesados en el lomo de bellota, el jamón de cebo, las olivas marinadas y los picos con paprika, querían conocer la apuesta de Santa Eulària por el turismo familiar. Ferrer habló, entre otras cosas, de los Family pass, tarjetas de descuentos para familias que se podrán descargar desde una web y desde una app, algo parecido a lo que ya hacen en ese municipio con el turismo MICE.

La única

Fue una presentación muy concurrida, la más importante estos días en el estand de Ibiza... Por ser la única hecha allí, claro. Tras la grandilocuente nota de prensa redactada por el Consell con motivo de la presentación, la pasada semana, en rueda de prensa de los productos que los municipios presentarían en la WTM, daba la sensación de que se vivirían en el estand momentos apoteósicos, nunca vistos, pero todo quedó en poquita cosa. Por ejemplo, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, iba a “presidir un acto de presentación de la candidatura de Ibiza como European Green Pioneer of Smart Tourism 2026”, que quedó reducido a un abrazo del alcalde de Vila y su concejal de Turismo, Rubén Sousa, al alcalde de Benidorm, Antonio Pérez (hermano de un conocido periodista de la isla). Y la correspondiente foto. Según Sousa, se trataba de “recoger el testigo” de la experiencia de esa ciudad alicantina como capital de ese invento 'verde'. Y poco más.

Los alcaldes de Ibiza y Benidorm, junto al edil de Turismo de Vila en el stand. / J.M.L.R.

Y qué decir del anuncio, en esa nota, de que Sant Antoni presentaba en la feria “la acción especial 'Un lugar para celebrar la Navidad'”, junto a una nueva pieza audiovisual que mostraba “un Nadal cálido, acogedor y próximo, que pone en valor [sic] la identidad local, la tradición y la conexión entre vecinos y visitantes”. La única que promocionó esa “acción” fue la técnica que colabora con ese municipio en cada feria y que puntual, desde que la WTM abre sus puertas, trata sin descanso con agentes especializados en turismo. Este redactor no vio el vídeo ni el martes ni el miércoles, pero sí otros, como el de Sant Josep, que triunfó entre los visitantes al estand.