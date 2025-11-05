Ibiza en la WTM: Dalt Vila registró 130.000 visitantes menos en 2025

En 2024, el Ayuntamiento de Ibiza contabilizó 1,38 millones de visitantes en Dalt Vila gracias a las cámaras que controlan sus accesos. Los datos de este 2025, hasta finales de octubre, ofrecen un dato sorprendente: subieron a la ciudad antigua 130.000 personas menos (-10%), según ha desvelado este miércoles el edil de Turismo, Rubén Sousa, que mantuvo un breve encuentro con los representantes de otras ciudades que participan, como Ibiza, en el proyecto D3hub (destinado a la gestión de datos de destinos turísticos), como Rodas, Bohinj (Eslovenia) y Dubrovnik (Croacia), a los que hasta ahora sólo conocía por videoconferencia.

Esos datos, cruzados con los de llegadas de cruceros, han permitido saber al equipo de gobierno de Vila que la llegada de esos grandes barcos turísticos no coinciden con los momentos de mayor afluencia a Dalt Vila. Por ejemplo, y según Sousa, hay jornadas en las que había cruceros atracados en es Botafoc y sólo se registraron 17.000 visitantes, mientras en otras en que no había ninguno abarloado en los diques, se contabilizaron 19.000 personas.

Segundo cinturón de aforo

La experiencia del D3hub permitirá al Consistorio conocer las experiencias de otros destinos con megadatos como los de los visitantes de Dalt Vila, que ahora se plantea ampliar a las zonas limítrofes. Lo hará creando un segundo cinturón de control de aforo para así "saber a qué otras partes de la ciudad van los turistas".

Así podrán saber, por ejemplo, hacia dónde se dirige la gente que entra en la ciudad por el paseo de Vara de Rey y "si interesa desviarla" hacia zonas comerciales de la Marina, por ejemplo, "mediante señalizaciones en la calle". Es una manera de utilizar los megadatos para "redirigir" a los turistas para que la ciudad "no colapse", según Sousa.