Feria turística de Londres
Ibiza en la WTM: Dalt Vila registró 130.000 visitantes menos en 2025
Hasta finales de octubre, ofrecen un dato sorprendente: subieron a la ciudad antigua 130.000 personas menos (-10%)
En 2024, el Ayuntamiento de Ibiza contabilizó 1,38 millones de visitantes en Dalt Vila gracias a las cámaras que controlan sus accesos. Los datos de este 2025, hasta finales de octubre, ofrecen un dato sorprendente: subieron a la ciudad antigua 130.000 personas menos (-10%), según ha desvelado este miércoles el edil de Turismo, Rubén Sousa, que mantuvo un breve encuentro con los representantes de otras ciudades que participan, como Ibiza, en el proyecto D3hub (destinado a la gestión de datos de destinos turísticos), como Rodas, Bohinj (Eslovenia) y Dubrovnik (Croacia), a los que hasta ahora sólo conocía por videoconferencia.
Esos datos, cruzados con los de llegadas de cruceros, han permitido saber al equipo de gobierno de Vila que la llegada de esos grandes barcos turísticos no coinciden con los momentos de mayor afluencia a Dalt Vila. Por ejemplo, y según Sousa, hay jornadas en las que había cruceros atracados en es Botafoc y sólo se registraron 17.000 visitantes, mientras en otras en que no había ninguno abarloado en los diques, se contabilizaron 19.000 personas.
Segundo cinturón de aforo
La experiencia del D3hub permitirá al Consistorio conocer las experiencias de otros destinos con megadatos como los de los visitantes de Dalt Vila, que ahora se plantea ampliar a las zonas limítrofes. Lo hará creando un segundo cinturón de control de aforo para así "saber a qué otras partes de la ciudad van los turistas".
Así podrán saber, por ejemplo, hacia dónde se dirige la gente que entra en la ciudad por el paseo de Vara de Rey y "si interesa desviarla" hacia zonas comerciales de la Marina, por ejemplo, "mediante señalizaciones en la calle". Es una manera de utilizar los megadatos para "redirigir" a los turistas para que la ciudad "no colapse", según Sousa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza