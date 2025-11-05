El hombre herido por el intento de robo en Cala de Bou sigue ingresado en Can Misses

En el intento de robo ocurrido este martes por la tarde en una vivienda de Cala de Bou han resultado heridas dos personas, una de ellas permanece ingresada. Un hombre de 74 años sigue ingresado en el Hospital de Can Misses tras ser trasladado por el SAMU061.

Según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el varón, de nacionalidad española, presenta un traumatismo en la cadera y se encuentra en la Unidad de Hospitalización de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro. En el mismo suceso resultó herida una mujer de 67 años, también española, que sufrió policontusiones. Fue atendida en el hospital y recibió el alta médica a las 23.55 horas del mismo día.

El lugar de los hechos

Los hechos tuvieron lugar antes de las ocho de la tarde del martes en una vivienda situada en la calle Salamanca, en la zona de Cala de Bou, dentro del término municipal de Sant Josep. Según han confirmado testigos a Diario de Ibiza, los asaltantes eran al menos dos personas, uno de ellos vestido de negro y con un pasamontañas.

La Policía Local de Sant Josep y otros cuerpos de seguridad continúan investigando el suceso para esclarecer lo ocurrido y determinar si los agresores lograron acceder al interior de la vivienda.