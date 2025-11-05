El Govern balear marca un nuevo rumbo para el empleo

Illes Balears encara un nuevo rumbo en materia de empleo. Con buenos datos de ocupación y un mercado laboral dinámico, el Govern lanza su Plan de Empleo de Calidad 2026–2028 (Poquib), una estrategia que establece una nueva política de empleo para los próximos tres años.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, firmando este nuevo Plan de Empleo. / CAIB

Los indicadores laborales de Balears continúan entre los mejores del Estado, pero también revelan una estructura condicionada por la estacionalidad y la presión demográfica.

El empleo autonómico sigue experimentando fluctuaciones del 34,9% en la afiliación entre julio y diciembre, un reflejo directo de su fuerte dependencia del ciclo turístico. Además, el 38,1% de las personas desempleadas son de larga duración, con especial incidencia entre las mujeres mayores de 45 años, y la población activa muestra un envejecimiento progresivo.

A todo ello se suma un crecimiento demográfico impulsado por la inmigración laboral, ya que las Illes Balears registran el mayor aumento poblacional de España y un incremento sostenido de la población extranjera. El reto, por tanto, no es crecer en volumen, sino en valor y sostenibilidad, reforzando la formación, la diversificación productiva y la continuidad del empleo durante todo el año.

Un plan bajo el paraguas del diálogo y la conciliación

Esta mirada global se traduce en diez ejes fundamentales que definen las líneas maestras del empleo en las Illes Balears. El primer eje pone el acento en impulsar un mercado laboral estable, con contratos indefinidos, seguridad e igualdad en el trabajo. El segundo refuerza las políticas activas de empleo, con servicios de orientación y formación personalizados y digitalizados. El tercero promueve un mayor apoyo a las empresas, con programas como SOIB Empresas, SOIB Puente y SOIB Oficios. El cuarto eje centra los esfuerzos en los colectivos más vulnerables: personas desempleadas de larga duración, mujeres con dificultades de inserción, jóvenes en riesgo o personas con discapacidad.

El quinto eje apuesta por la autoocupación y el emprendimiento. Balears es, y quiere seguir siendo, tierra de autónomos. El sexto aborda uno de los grandes retos de la década: el empleo juvenil. El plan se centra en la formación dual, acciones contra el abandono escolar y medidas para retener el talento joven. Todo sin perder de vista la cultura del esfuerzo.

El séptimo eje conecta empleo y sostenibilidad, con nuevas oportunidades laborales en la economía verde y en el ámbito de los cuidados y la dependencia. El octavo incorpora la transversalidad de género en todas las políticas, con acciones específicas para promover la igualdad efectiva en el mundo laboral. El noveno impulsa la formación e inserción en sectores industriales estratégicos —náutica, calzado o madera— para reforzar la competitividad. Finalmente, el décimo eje apuesta por la modernización del SOIB.

Primeros resultados

Este Plan no es un documento teórico, sino una iniciativa viva que se desarrolla desde el Servicio de Ocupación de las Illes Balears, que ya está impulsando proyectos concretos con resultados visibles. Uno de ellos es el Plan SÍ, dirigido a personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, un colectivo que concentra buena parte del paro estructural. Otro proyecto destacado es el Cheque Formación, que permite a trabajadores y desempleados elegir libremente dónde y cómo formarse, con ayudas de entre 170 y 700 euros. Hasta la fecha, se han emitido 146 cheques por un valor total de 54.628 euros.

Estas primeras experiencias materializan el espíritu del Poquib: un plan concebido no sólo para planificar, sino para actuar y evaluar resultados desde el primer momento.

El proyecto es fruto del consenso entre el Govern, a través de la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, y los agentes sociales y económicos (CAEB, Pimeb, UGT y CCOO) y marca una hoja de ruta compartida para los próximos años. Con él, Balears aspira a consolidar su liderazgo en empleo estable y dar un paso adelante hacia un mercado laboral más preparado, más igualitario y más sostenible.