La Festa de Tardor estrena la primera Fira de l’Espart en Santa Eulària

El Museu Etnogràfic de Ibiza, Can Ros, situado en el Puig de Missa de Santa Eulària, acogerá este sábado 8 de noviembre, de 11.00 a 14.00 horas, una nueva edición de su tradicional Festa de Tardor, que este año incorpora la I Fira de l’Espart de Ibiza como novedad.

Esta iniciativa, según ha explicado el Consell de Ibiza, tiene el objetivo de dar visibilidad a la cultura del esparto, "una fibra natural que ha formado parte de la vida cotidiana y artesanal de las islas durante siglos. Los visitantes podrán descubrir las técnicas tradicionales de trabajo con este material, conocer a los artesanos que aún mantienen viva esta tradición y admirar piezas únicas elaboradas a mano".

Con esta propuesta, a través del Museu Etnogràfic, reafirman su compromiso con la defensa del patrimonio cultural inmaterial y la preservación de las comunidades artesanas vinculadas al esparto. Además, han querido destacar que Ibiza forma parte de la candidatura conjunta de España y Marruecos ante la UNESCO para el reconocimiento de la cultura del esparto como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Un programa para todos los públicos

La jornada ofrecerá diversas actividades pensadas para todas las edades. De 11.00 a 14.00 horas, el público podrá visitar una muestra de artesanía especializada en esparto, con la participación de artesanos locales. Paralelamente, la Colla de l’Horta impartirá un taller infantil de llaveros hechos con esparto, "para introducir a los más pequeños en este oficio tradicional".

A las 12.00 horas tendrá lugar una lectura dramatizada a cargo de Encarna de las Heras, con guion de Ramón Mayol, y a las 13.00 horas el músico Juanjele ofrecerá un concierto acústico para cerrar la fiesta en un ambiente cercano y familiar. Durante toda la mañana, los asistentes también podrán disfrutar de comida y bebida a beneficio de Mans Unides.

La Fira de l’Espart se presenta como un espacio de encuentro entre tradición, artesanía y sostenibilidad, que busca poner en valor el uso responsable de los materiales naturales y el conocimiento ancestral asociado a su trabajo. Esta primera edición aspira a convertirse en una cita anual imprescindible para todas las personas interesadas en el patrimonio cultural y artesanal de las Pitiusas.