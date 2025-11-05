Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en una excavadora obliga a cortar el tráfico en el centro de Sant Antoni

Los bomberos extinguieron las llamas en pocos minutos

Incendio en una excavadora en Sant Antoni.

Redacción Ibiza

Ibiza

La rápida intervención de la Policía Local de Sant Antoni y del cuerpo de Bomberos ha permitido controlar esta mañana un incendio en una máquina excavadora situada en la confluencia de las calles Soledad y Progreso, en el centro de Sant Antoni.

Los agentes cortaron el tráfico y establecieron un perímetro de seguridad para facilitar el acceso de los bomberos, que lograron extinguir las llamas en pocos minutos, y evitaron que el fuego causara daños mayores.

Una vez sofocado el incendio, la vía quedó despejada y el tráfico se restableció con normalidad.

