Un incendio en una excavadora obliga a cortar el tráfico en el centro de Sant Antoni
Los bomberos extinguieron las llamas en pocos minutos
Ibiza
La rápida intervención de la Policía Local de Sant Antoni y del cuerpo de Bomberos ha permitido controlar esta mañana un incendio en una máquina excavadora situada en la confluencia de las calles Soledad y Progreso, en el centro de Sant Antoni.
Los agentes cortaron el tráfico y establecieron un perímetro de seguridad para facilitar el acceso de los bomberos, que lograron extinguir las llamas en pocos minutos, y evitaron que el fuego causara daños mayores.
Una vez sofocado el incendio, la vía quedó despejada y el tráfico se restableció con normalidad.
