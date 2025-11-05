Entidades participantes en la Mesa de Diálogo del Agua en Ibiza rechazan una cuarta desaladora

Entidades participantes en la Mesa de Diálogo del Agua en Ibiza han reiterado su disconformidad sobre la necesidad de construir una cuarta desaladora en la isla de Ibiza. Por parte de las administraciones han defendido el beneficio de esta nueva infraestructura para hacer frente a las demandas.

Según han informado las entidades en un comunicado, en la práctica, esta cuarta desaladora podría implicar nuevos crecimientos urbanísticos. En este sentido, las entidades conservacionistas destacan que, frente al planteamiento de una nueva desaladora, es más urgente poner límites a la masificación turística y al crecimiento urbanístico para aliviar la presión sobre los acuíferos.

Desde la Alianza por el Agua han explicado que este martes se celebró la Mesa de Diálogo del Agua, reunión que también contó con la participación del director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de la Agencia Balear del Agua, Emeterio Moles, entre otros.

Durante la jornada, las entidades participantes volvieron a pedir a las administraciones competentes acelerar las actuaciones de control sobre los grandes consumidores, maximizar el uso del agua desalada en invierno y desarrollar proyectos piloto para cerrar el ciclo del agua mediante el uso de agua depurada, tanto para usos agrícolas como la limpieza de calles o la recarga de acuíferos.

Además, se destacó la necesidad de acelerar las actuaciones para reducir las pérdidas de agua en la red municipal de suministro que incrementan la sobreexplotación de los acuíferos y comprometen la disponibilidad de agua en el periodo estival, cuando se produce una mayor demanda.

En relación con el riesgo de nuevas inundaciones, en la Mesa se destacó la oportunidad de ejecutar soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de Ses Feixes des Prat de Vila, la renaturalización de torrentes u otras medidas agroforestales para absorber e infiltrar el agua en momentos de grandes lluvias y reducir el impacto en los núcleos urbanos.

Los representantes de la administración explicaron soluciones inminentes como el telecontrol de los pozos, la puesta en marcha de plantas de regeneración en tres depuradoras de la Isla o la ampliación de la desaladora de Santa Eulària.

También expusieron cómo los municipios ya consumen prioritariamente agua desalada y continúan trabajando en la reducción de pérdidas en la red de suministro.