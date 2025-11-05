Detenido en Santa Eulària por una plantación de marihuana con más de tres kilos de droga

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años y nacionalidad española en Santa Eulària, acusado de un delito contra la salud pública. El hombre tenía en casa una plantación de marihuana preparada para su distribución.

La investigación comenzó el pasado 17 de octubre, tras recibir los agentes, según informan en una nota de prensa, una información anónima sobre una posible plantación de marihuana en una vivienda del municipio. A partir de ese aviso, realizaron diversas comprobaciones y observaron un constante movimiento de personas que entraban y salían del inmueble en poco tiempo. Durante las identificaciones practicadas, algunas de ellas llevaban pequeñas cantidades de marihuana y hachís.

"En la zona también se percibía un intenso olor a cannabis, lo que reforzó las sospechas de que en el interior de la vivienda pudiera desarrollarse un cultivo destinado a la venta", indica la nota.

Tras identificar al arrendatario del inmueble, quien contaba con antecedentes por delitos de robo y lesiones, el juzgado autorizó la entrada y registro de la casa el pasado 25 de octubre. En el interior se encontraron varias plantas de marihuana ya cortadas, fertilizantes, un pequeño invernadero, un sistema de riego, material para el cultivo y manipulación de drogas, además de 3,5 kilos de marihuana, 87 gramos de hachís y pequeñas cantidades de cocaína, tusi y pastillas de éxtasis.

El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de tráfico de drogas.