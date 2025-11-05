Desarticulada una organización criminal con más de 3.000 kilos de droga introducidos por Ibiza

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales que empleaba a Ibiza como su puerta de entrada al resto del país.

La operación conjunta, desarrollada por ambos cuerpos, se ha saldado con la incautación de al menos 2.500 kilos de hachís, 687 kilos de cocaína y más de un millón y medio de euros, además de otras drogas en varias fases de la operación.

La organización introducía la droga en Baleares y en la Península a través de aguas ibicencas, según ha adelantado la Guardia Civil, que este jueves ha convocado a la prensa para dar más detalles sobre la operación en Palma, donde estarán el teniente coronel de la Guardia Civil, José Francisco Martínez, y el jefe superior de Policía Nacional, José Luis Santafé.