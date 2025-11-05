Deporte contra el vacío post Semana Santa en Ibiza

Durante el encuentro con TUI, el presidente del Consell, Vicent Marí no dudó en seguir pregonando el potencial que tiene el deporte en el turismo de Ibiza. Lo hizo en cuanto el turoperador mencionó el maratón de Mallorca: “Les recordé las pruebas atléticas que tenemos en abril y que podrían paquetizarlas [vendidas con vuelo más hotel]. Les enviaremos toda la información”. A juicio del presidente de Ibiza, “hay que machacar” a los agentes de viajes, a los turoperadores y a los medios de comunicación (en Ibiza ya lo hacen) con cómo el deporte ha ampliado la temporada en la primavera y en el otoño.

Precisamente, Concept Group Hotels, presente en la feria, es un ejemplo al respecto. En 2026, las aperturas de sus ocho hoteles (500 habitaciones y unas 1.200 plazas) comenzarán muy pronto, entre el 22 de marzo y el 17 de abril, un adelanto apoyado, en buena parte, en su apuesta por el deporte. Por ejemplo, es esponsor del maratón de Santa Eulària, que tendrá lugar el 18 de abril, según explica su CEO, Diego Calvo. ¿No teme el vacío post Semana Santa, como otros hoteleros? Pues no: “Sólo hay una semana más floja tras esa festividad, pero nos sirve para hacer bien los preparativos de la temporada alta y para el training del personal”. El arranque de ventas, asegura Calvo, les está yendo “mejor que en 2024”. La ventaja: “Tenemos marcas muy reconocidas y nos buscan por el nombre del hotel. Trabajamos mucho la marca”.

"No sale rentable para más de 200 plazas"

Azuline Hotels, sin embargo, seguirá abriendo la mayoría de sus hoteles a finales de abril y principios de mayo: “No nos sale rentable abrir antes en hoteles de más de 200 plazas. Tienes una Semana Santa llena, vale, pero a la siguiente la ocupación cae al 30%”, explica su director Comercial, Christian Weitzel.