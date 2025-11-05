Las pruebas de cáncer de cérvix se harán en Ibiza antes de fin de año

Las primeras pruebas de cribado de cáncer de cérvix se harán en Ibiza «antes de fin de año», según asegura una portavoz de la conselleria balear de Salud. El Govern responde así a la denuncia efectuada por la diputada del PSOE en el Parlament balear Irantzu Fernández, que aseguró en el pleno de este martes que las Pitiusas son las únicas islas en las que no se están haciendo. «Son acusaciones que se lanzan así, sin aclarar», critican desde Salud.

Desde Salud acusan a la diputada de hacer «declaraciones alarmistas» que no se ajustan a la realidad. Según explican desde Salud, el cribado de cáncer de cérvix no ha comenzado aún y se está «en fase de pilotaje», que es la fase previa a pasar ese cribado a la población total, como ya se hace con el cáncer de mama y de colon. «Antes de fin de año» ese pilotaje comenzará a hacer pruebas en todas las islas de Balears.

En este sentido, señala que se han enviado ya las pruebas a los centros en los que se llevará a cabo esta fase previa y que «cada uno» comenzará a implementarlo. Esto, señalan, ya se explicó el pasado mes de julio, cuando se presentó este pilotaje en un ambulatorio de Campos, en Mallorca. En ese momento ya se detalló que estaba previsto que se ofrecieran los kits de autotoma a544 mujeres de entre 30 y 65 años del centro de salud Sant Jordi, en Sant Josep. «Cada año, en Baleares, se diagnostican unos 60 casos nuevos de cáncer de cérvix y unas 24 mujeres, en su gran mayoría jóvenes, fallecen», indicó la conselleria de Salud en ese momento.n