Un conductor queda atrapado entre las puertas automáticas de su autobús en Sant Antoni
El incidente no ha ocasionado daños graves y se descarta un accidente laboral
Un trabajador de los autobuses de Sant Antoni ha quedado atrapado esta madrugada entre las puertas de su autobús. El incidente ha tenido lugar en la avenida Sant Agustí, entre las 00.30 y la 1.30 horas.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Bombers de Ibiza y una unidad del 061, que han intervenido para asistir al afectado y garantizar su liberación.
Fuentes del cuerpo de Bombers han confirmado que no se trata de un accidente laboral, aunque el suceso ha requerido la presencia de los servicios de emergencia debido a la situación de atrapamiento de las puertas, que quedaron bloqueadas.
El trabajador ha sido atendido en el lugar y, según las primeras informaciones, no presenta lesiones de gravedad. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el incidente.
